Saša Ilić jedini je kapiten Partizana koji je dobio ispraćaj u penziju i od navijača Crvene zvezde. Nije im zaboravio i govorio je o tom momentu u MONDO podkastu "Priča za medalju".

Izvor: MN Press

Legendarni kapiten Partizana Saša Ilić jedan je od rijetkih, možda i jedini u novijoj istoriji "večitog" rivalstva koji je dobio iskreni aplauz navijača Crvene zvezde.

Na poslednjem Ilićevom derbiju, u aprilu 2019, oni su mu istakli parolu u kojem su ga nazvali "dobrim kapitenom" i pozdravili ga aplauzom na kraju velike karijere. Poručili su mu da zna da poštuje rivalstvo i da je "jedan jedini" koji to zna.

U razgovoru sa Andrijom Gerićem u MONDO podkastu "Priča za medalju", Ilić je govorio o tom trenutku.

"Uvek sam se trudio da budem korektan prema navijačima našeg najvećeg kluba. Svi znaju da sam veliki Partizanovac, da Partizan volim najviše posle svoje porodice, a sa druge strane poštujem navijače Zvezde. Imam mnogo drugova koji navijaju za Zvezdu i onda moram da primim kritike kad Partizan izgubi, kao što i ja jedva čekam da drugovima kažem nešto kada je obrnuto. To je sve normalno, ali ne prelazi granicu pristojnosti. Mislim da su navijači Zvezde to videli i prepoznali i hvala im još jedanput na tom transparentu", rekao je on.

"Hvala navijačima Zvezde na tom transparentu": Saša Ilić jedini igrač Partizana koji je ovo doživeo od Severa

Saša Ilić odigrao je čak 31 prvenstveni "večiti" derbi i u tom pogledu je apsolutni rekorder, bez praktično ikakve šanse da iko ikad ugrozi taj rekord.

Saša Ilić (Partizan) - 31 derbi Momčilo Vukotić (Partizan) - 25 derbija Bora Kostić (Crvena zvezda) - 23 derbija Dragan Džajić (Crvena zvezda) - 21 derbi

"Ponosan sam i jedan sam od retkih, možda i jedini igrač u novijoj istoriji prvenstva koji je igrao toliko dugo i zabeležio toliko nastupa za Partizan. Ne postoji igrač koji je u poslednjih 30 godina imao više od 300, 400 nastupa. Možda Milijaš u Zvezdi", kazao je Ilić.

"Fudbaleri Zvezde i Partizana izlazili zajedno"

Komentarišući današnje rivalstvo "večitih", Ilić smatra da su društvene mreže uticale na to da neki "nebulozni" komentari, mahom mladih igrača, postanu viralni. Na taj način oni pre svega nanesu štetu tim igračima.

"Malo su društvene mreže uticale da dođe do nekih problema, gde se daje značaj nekim nebuloznim komentarima nekih igrača. Razumem da mladi igrač u izlivu emocija kaže nešto što ne misli, ali danas se sve snima i to može da nanese veliku štetu određenim igračima".

U vreme Ilićevog odrastanja i nastupa za prvi tim Partizana, nije bilo iznenađujuće i da se fudbaleri dva tima zajedno provode posle utakmica.

"Kada smo bili mlađi, kad igramo derbi protiv Zvezde i kada neko pobedi, od tuge ili radosti nalazili smo se u diskotekama, igrači Crvene zvezde i Partizana. I na terenu bili smo i grubi, arogantni, bezobrazni, radili sve za pobedu, ali nikad nije bio problem kad bismo izlazili zajedno. A često se to događalo", objasnio je Ilić.