Taj broj nije zauzet, a u čemu je onda problem?

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Već je poznato da će bek reprezentacije Engleske naredne godine igrati za "kraljevski klub", međutim jedino je jasno da neće dobiti broj 66, koji je nosio u Liverpulu.

Taj broj nije zauzet, a u čemu je onda problem?

Pravila španske La lige su jasna i ona govore da svaki klub ima pravo da svom igraču ponudi brojeve od 1-25, dok su brojevi preko toga zabranjeni, a ovo pravilo se ne odnosi samo na igrače koji dolaze iz akademije i oni imaju pravo da u prvoj sezoni nose brojeve preko 25.

Tako da će novi igrač Reala na ljeto, Trent Aleksander Arnold, morati da bira novi broj.

Međutim čini se da će on preuzeti broj 12, koji sa velikim uspjehom nosi za svoju reprezentaciju već duži vremenski period. U skorijoj prošlosti taj broj u Realu, nosila je legenda "kraljevskog kluba" brazilski lijevi bek Marselo, koji je sa velikim uspjehom nastupao za španskog velikana punih 15 godina od 2007. do 2022. godine i za to vrijeme je osvojio čak 25 trofeja, uključujući pet titula Lige šampiona.