"Želim da kažem jedno veliko, iskreno izvini": Bivši muž Marije Mikić nikada iskreniji, javno moli za izvinjenje

Autor Ana Živančević
0

Jovan Pantić podijelio je potresnu objavu.

"Želim da kažem jedno veliko, iskreno izvini": Bivši muž Marije Mikić nikada iskreniji, javno moli z

Bivši suprug Marije Mikić od kog se razvela sredinom ove godine, Jovan Pantić, oglasio se na mrežama uoči Nove godine.

On je umjesto čestitke rešio da uputi javno izvinjenje, što je sve iznenadilo.

Jovan se pratiocima oglasio putem Instagrama.

"Umjesto čestitke za Novu godinu želim da kažem jedno veliko, iskreno izvini", napisao je on i dodao:

"Ako sam nekog od vas povrijedio na bilo koji način, rečima ili delima, svjesno ili nesvjesno, oprostite. Budite dobri ljudi, čuvajte se", napisao je Jovan.

Teško podnio razvod

Podsjetimo, Jovan je nedavno otkrio koliko mu teško pada razdvojenost od dece.

"Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osjećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom", napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Izvor: Kurir/ MONDO

