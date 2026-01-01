logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Prijović u haljini koja je pokazala sve atribute: Svima pale vilice kako izgleda 4 mjeseca nakon porođaja

Aleksandra Prijović u haljini koja je pokazala sve atribute: Svima pale vilice kako izgleda 4 mjeseca nakon porođaja

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
0

Aleksandra Prijović zasijala je za doček Nove godine.

Aleksandra Prijović u haljini koja je pokazala sve atribute: Svima pale vilice kako izgleda 4 mjesec Izvor: MONDO

Aleksandra Prijović je sinoć nastupila za doček Nove godine u beogradskom Sava centru, čime se na velika vrata vratila pred domaću publiku nakon pauze duže od godinu dana. Ovaj nastup izazvao je veliko interesovanje, s obzirom na to da pjevačica godinu dana nije nastupala.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

Za ovu posebnu priliku Aleksandra je odabrala elegantnu, usku zlatnu haljinu koja je istakla njen stil, dok je kosu podigla u visoki rep, čime je upotpunila sveden, ali efektan novogodišnji izgled.

"Prošlo je godinu dana od poslednjeg koncerta u Beogradu i evo prilike da se družimo", rekla je ona pa se osvrnula na nastup u Zagrebu:

"Mi smo toliko bili veseli u kolima, pjevali. Prošao je put za čas, ne osećam umor uopšte. Mislila sam da će mi biti teže s obzirom na to da nisam u kondiciji, ali se osjećam odlično.", rekla je Aleksandra.

Ona je u jednoj rečenici opisala 2025. godinu:

"Samo ću reći- porodica i ljubav najveća na svijetu".

Nastupila i u Zagrebu

Podsjetimo, Aleksandra je istog dana imala i nastup u Zagrebu, gdje je tokom dana zabavljala publiku, a potom se uputila ka Beogradu kako bi sa domaćim fanovima dočekala Novu godinu. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović stajling

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ