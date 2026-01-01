Aleksandra Prijović zasijala je za doček Nove godine.

Aleksandra Prijović je sinoć nastupila za doček Nove godine u beogradskom Sava centru, čime se na velika vrata vratila pred domaću publiku nakon pauze duže od godinu dana. Ovaj nastup izazvao je veliko interesovanje, s obzirom na to da pjevačica godinu dana nije nastupala.

Aleksandra Prijović u haljini koja je pokazala sve atribute: Svima pale vilice kako izgleda 4 mjeseca nakon porođaja

Za ovu posebnu priliku Aleksandra je odabrala elegantnu, usku zlatnu haljinu koja je istakla njen stil, dok je kosu podigla u visoki rep, čime je upotpunila sveden, ali efektan novogodišnji izgled.

"Prošlo je godinu dana od poslednjeg koncerta u Beogradu i evo prilike da se družimo", rekla je ona pa se osvrnula na nastup u Zagrebu:

"Mi smo toliko bili veseli u kolima, pjevali. Prošao je put za čas, ne osećam umor uopšte. Mislila sam da će mi biti teže s obzirom na to da nisam u kondiciji, ali se osjećam odlično.", rekla je Aleksandra.

Ona je u jednoj rečenici opisala 2025. godinu:

"Samo ću reći- porodica i ljubav najveća na svijetu".

Nastupila i u Zagrebu

Podsjetimo, Aleksandra je istog dana imala i nastup u Zagrebu, gdje je tokom dana zabavljala publiku, a potom se uputila ka Beogradu kako bi sa domaćim fanovima dočekala Novu godinu.