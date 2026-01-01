Otkazuje se protest koji je za danas najavljen u Botunu

Izvor: MONDO/Balša Janković

Sa direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem večeras smo dogovorili da se iz Botuna povuče policija i da se oslobodi saobraćajnica koja vodi prema gradu, rekao je portalu Adria predstavnik žitelja tog zetskog sela Duško Stijepović, nakon večerašnjeg sastanka sa šefom policije, prenose Vijesti.

"Na sastanku je dogovoreno da će policija omogućiti normalno funkcionisanje saobraćaja u Botunu, Zeti i prema glavnom gradu, a vršiće redovne kontrole saobraćaja kako bi se on nesmetano odvijao za sve građane na ovim saobraćajnicama", rekao je izvor "Vijesti" iz policije, komentarišući objavu predstavnika Botunjana.



Stijepović je rekao da je dogovoreno da se pokrenu novi razgovori.

Policija je juče bila blokirala pristup širem reonu sela Botun, i spriječila mještane na čelu sa predsjednikom Demokratske narodne partije (DNP) Milanom Kneževićem i predsjednikom Opštine Zeta Mihailom Asanovićem da dođu do budućeg gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

"Dogovoreno je da se na inicijativu Skupštine Crne Gore i njenog predsjednika Andrije Mandića pokrenu novi razgovori u koji će biti uključeni predstavnici ministarstva, Glavnog grada, Opštine Zeta i mještana Botuna", rekao je Stijepović.

Dok ti pregovori traju, naveo je Stijepović, dogovoreno je da sve saobraćajnice u Zeti budu odblokirane.

"I neće biti okupljanja građana dok pregovori traju", kazao je on portalu Adria.

To znači, pojasnio je on, da se otkazuje protest koji su za danas (1. januar) najavili u Botunu.

"S obzirom na to da je pokrenuta inicijativa sa visokog mjesta, predsjednika Skupštine, nadamo se da ćemo naći zajednički jezik i da ćemo problem riješiti na obostrano zadovoljstvo", rekao je Stijepović, navodeći da očekuje da šef parlamenta doprinese u okviru svojih nadležnosti da se problem riješi na najbolji mogući način.

Građani Zete koji se protive izgradnji postgrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu su ranije danas nakon višečasovne blokade odblokirali puteve kroz Zetu.

Oni su tokom dana bili i ispred Aerodroma Podgorica gdje su, kako je tada kazao predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, željeli da razgovaraju sa premijerom Milojkom Spajićem.

Knežević je ranije rekao da imaju informaciju da Spajić danas popodne sa tog aerodroma navodno treba da putuje u Beč.

Ispred aerodroma je ranije došla i policija u opremi za razbijanje demonstracija.

Knežević je okupljenim građanima rekao i da je pokušao da nazove Spajića, ali da je predsjednik Vlade isključio telefon.

"Mi ovdje nismo imali nikakvu namjeru nasilno, niti na bilo koji način da upadamo na aerodrom, nismo imali namjeru da ugrozimo bezbjednost Spajića i predsjednika Milatovića. Željeli smo samo garancije da će on, kao premijer, učiniti sve da se policija povuče iz Botuna i da se nastavi dijalog vezano za ono što su uradili juče", rekao je.

Ali, kako je kazao, "i kad nemate odgovor, to je odgovor".

Predložio je građanima da se danas (1, januar) u 11 sati, ukoliko ne dođe do dogovora između ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i mještana Botuna, okupe sa "svom raspoloživom mehanizacijom" i da "krenemo da oslobađamo Botun."

Prisutni su na to uzviknli: "Tako je".