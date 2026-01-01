Nekoliko osoba je poginulo, dok je više desetina povrijeđeno u snažnoj eksploziji koja je tokom noći izbila u jednom baru u luksuznom švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Izvor: X/@ChaudharyParvez/printscreen

Eksplozija se dogodila oko 1.30 časova po lokalnom vremenu u baru "Konstelejšn“, u kojem se u tom trenutku nalazilo više od 100 gostiju. Prema prvim informacijama, sumnja se da je do požara i eksplozije moglo doći usled upotrebe pirotehnike, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Na lice mjesta upućen je veliki broj pripadnika policije, vatrogasaca i hitnih službi. Prema navodima policije područje oko bara je u potpunosti ograđeno i zatvoreno za javnost. Uvedena je i zabrana letova iznad Kran-Montana, saopštile su vlasti.

Švajcarski mediji, uključujući list Blick, navode da je požar možda izazvan upotrebom pirotehnike tokom koncerta u baru, ali policija ističe da te informacije zasad nisu potvrđene i da se okolnosti tragedije još uvijek utvrđuju.

Za sada nije poznato koliko je tačno ljudi izgubilo život, niti koje su nacionalnosti stradalih i povrijeđenih. Policija je potvrdila samo da je broj žrtava "nekoliko“.

Kran-Montana se nalazi u švajcarskom regionu Valais i važi za jedno od najpoznatijih zimskih turističkih odredišta u Alpima koje svake godine privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Grad je krajem januara trebalo da bude domaćin prestižnog takmičenja u brzom skijanju u okviru Svjetskog kupa.

(BBC/Mondo)