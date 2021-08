KARLEUŠA ĆE ZARADITI STOTINE HILJADA EURA U ZVEZDAMA GRANDA! Letjeće perje kad ostali vide koliki joj je HONORAR

Marija i Đorđe David dobili VIŠE para od Viki, Bekute i Bosanca!

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Muzičko takmičenja "Zvezde Granda" uskoro počinje sa snimanjem, a tema broj jedan je koliko će članovi žirija da inkasiraju od honorara u ovoj sezoni. Sastav ostaje isti, a čine ga: Đorđe David, Ana Bekuta, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili i Jelena Karleuša. Iako se njihove zarade drže u strogoj tajnosti, ovaj sedmočlani sastav ne sjedi za džabe u Grandu.



Đorđe David je sa hiljadu eura, koliko je imao podigao sebi cijenu na 3000. I ostali članovi su sebi žicnuli koji euro više.



Tako je Bosanac dogovorio 500 eura više, pa sa 1.500 sada ima 2000 eura.





Viki i Bekuta kao da su se zajedno dogovorale, pa su sa 2.000, podigle sebi cijemu na 2.500.

Evrovizijska pobjednica i mala od skandala su skočile čak za 1000 eura, pa sada Marija uzima 4.500 umjesto 3.500 , dok je njena koleginica sa 5.000 otišla na 6.000 eura po emisiji.



S obzirom na to da u sezoni ima 40 emisija Zvezda Granda, dolazi se do podatka da Karleuša samo od ovoga godišnje zaradi oko 240.000 eura! Ta računica pokazuje da je ona svoje žiriranje najbolje unovčila. Slijedi Marija Šerifović sa 180.000, David sa 120.000, potom Bekuta i Viki sa 100.000, Bosanac sa 80.000, piše Kurir.



Takmičenje je često mijenjalo članove žirija, a isto tako se u medijima spekulisalo kolike su njihove zarade. Kroz sezone su se cifre mijenjale, a kako se saznaje, trenutni sedmočlani sastav ima najveće honorare, bez obzira na to što je i dalje vlada pandemija virusa korona.



Grand produkcija" je do prije nekoliko godina članovima žirija pokrivala samo troškove snimanja, a onda su odredili honorare za svakog pojedinca. Tu se ne ubrajaju Aleksandar Milić Mili kao direktor produkcije i Snežana Đurišić, koja je u "Grandu" zaposlena kao muzički urednik i ona ima mjesečna primanja oko 3.000 eura.

Doskorašnje honorare "propisao" je Saša Popović dok je bio na čelu "Granda". On i nekadašnja vlasnica Lepa Brena prodali su "Grand" produkciju, za nevjerovatnih 30 miliona eura. Medutim, iako je prodao produkciju Saša nije napustio svoje radno mjesto, već se i dalje ostati u Zvezdama Granda. On je i dalje glavni u ovom takmičenju kao kreativni direktor, za šta dobija mjesecnu platu od 25.000 eura, prenosi Kurir.