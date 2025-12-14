Premijer je reagovao nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, među kojima i Jevreji koji su obeležavali praznik Hanuke.

Izvor: Profimedia

Australijski premijer Entoni Albaneze izrazio je snažnu podršku jevrejskoj zajednici i jasno poručio da je vrijeme za razgovore o antisemitizmu u zemlji prošlo.

Premijer je reagovao nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, među kojima i Jevreji koji su obeležavali praznik Hanuke. „Napad na australijske Jevreje bio je ujedno i napad na sve Australijance“, istakao je Albaneze.

U saopštenju Izvršnog saveta australijskih Jevreja naglašeno je da je potreban odlučan odgovor vlasti i konkretne mjere za uklanjanje antisemitizma iz javnog života. Premijer je dodao da je prva dužnost svake vlade obezbijediti bezbjednost svojih građana.

„Napad se dogodio u javnom prostoru, na dan koji je trebao biti bezbrižan, i predstavljao je napad na sve Australijance, na njihove slobode i način života“, rekao je Albaneze, pozdravljajući i izjave premijera savezne države Novi Južni Vels u istom kontekstu.

Premijer je zaključio: „Potrebno je odlučno vođstvo i konkretne mjere kako bi se antisemitizam uklonio iz javnog života u Australiji, na čemu je jevrejska zajednica dugo insistirala.“

