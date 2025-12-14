Za sada djeluje da će se u trci za trofej osvajača Premijer lige naći tri tima. To su Arsenal, Mančester siti i Aston Vila.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Neverovatna trka za titulu u Premijer ligi se nastavlja. Nakon što je u dramatičnoj završnici Arsenal uspio ipak da uzme tri boda u duelu sa fenjerašem Vulverhemptonm Mančester siti je zadržao korak. Pobijedili su Kristal Palas 3:0 (1:0) golovima Erlinga Holanda i Fila Fodena i tako došli na 34 boda, dva manje od "Tobdžija".

Prvi gol došao je za Siti u 41. minutu iz bukvalno prve šanse na meču, a zatim je Fil Foden na 20 minuta do kraja meča potvrdio trijumf. Na kraju je golom sa penala u finišu potvrdio pobedu Holand. A u trci je dramatičnom pobjedom ostala i Aston Vila.

Nestvaran preokret u Londonu

Aston Vila je gubila već u prvom minutu protiv Vest Hema u Londonu, ali je uspjela da pobijedi 3:2 (1:2) na kraju na jako teškom gostovanju. Fernandeš je pogodio u prvom minutu, izjednačila je Vila preko Mavropanosa, a onda je Džared Bouven stigao do gola za 2:1. Otišlo se na odmor, ali je u drugom poluvremenu sa dva gola Morgana Rodžersa tim Unaija Emerija došao do pobede.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Notingem Forest je nastavio da diže formu i sa Nikolom Milenkovićem u timu savladali su Totenhem 3:0 (1:0). Dva gola je dao Kalum Hadson-Odoi, a za treći pogodak je asistira. Sanderlend je autogolom Nika Voltemadea savladao Njukasl 1:0 (0:0). Pogledajte tabelu Premijer lige:



