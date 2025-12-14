logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Psiholozi otkrivaju: Ovih 7 navika odaje nizak nivo inteligencije

Psiholozi otkrivaju: Ovih 7 navika odaje nizak nivo inteligencije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Inteligencija se često poistovjećuje sa diplomama, uspjehom ili načinom govora, ali psiholozi upozoravaju da postoje određeni obrasci ponašanja koji mogu ukazivati na niži nivo kognitivnih sposobnosti.

Ovih 7 navika odaje nizak nivo inteligencije Izvor: Youtube printscreen/ Mr Bean

Riječ je o navikama koje se često ponavljaju u svakodnevnom životu, a ljudi ih nerijetko doživljavaju kao bezazlene ili čak normalne.

Prema mišljenju stručnjaka, ove navike ne znače nužno da je neko "neinteligentan", ali mogu ukazivati na slabije razvijeno kritičko razmišljanje, emocionalnu nezrelost ili manjak sposobnosti prilagođavanja.

1. Odbijanje tuđeg mišljenja

Osobe koje vjeruju da su uvijek u pravu često odbacuju drugačije stavove bez razmatranja. Psiholozi ističu da je otvorenost prema novim idejama jedna od ključnih osobina inteligentnih ljudi.

2. Nemogućnost priznanja greške

Uporno insistiranje na sopstvenoj istini, čak i kada su činjenice jasne, može ukazivati na nisku emocionalnu i kognitivnu fleksibilnost.

3. Prekidanje sagovornika

Ljudi koji stalno upadaju u riječ često imaju potrebu da dominiraju razgovorom, što može biti znak slabijih komunikacionih vještina i nedostatka pažnje prema drugima.

4. Impulsivno reagovanje

Nagli izlivi bijesa, nervoze ili agresije često su povezani sa slabijom sposobnošću kontrole emocija i promišljenog reagovanja.

5. Oslanjanje na stereotipe

Generalizovanje i donošenje zaključaka bez provjere informacija smatra se jednim od pokazatelja površnog razmišljanja.

6. Nedostatak radoznalosti

Inteligentni ljudi imaju potrebu da uče, istražuju i postavljaju pitanja. Potpuni izostanak interesovanja za nove teme može ukazivati na ograničenu mentalnu angažovanost.

7. Krivljenje drugih za sopstvene neuspjehe

Prebacivanje odgovornosti na okolnosti ili druge ljude često je mehanizam odbrane koji skriva nesposobnost samokritike i ličnog razvoja.

Inteligencija se može razvijati

Psiholozi naglašavaju da inteligencija nije fiksna kategorija. Rad na sebi, učenje, razvijanje emocionalne zrelosti i spremnost da se prihvate greške mogu značajno unaprijediti način razmišljanja i ponašanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

inteligencija navike psihologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ