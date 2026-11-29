Pjevač Saša Kovačević nedavno se ostvario u ulozi oca, a sada je pred kamerama sumirao prve utiske o roditeljstvu, nastupima i porodičnim trenucima sa izabranicom Zoranom i novorođenim sinom.

Izvor: MONDO

Pevač Saša Kovačević, koji se nedavno ostvario u ulozi oca, razgovarao je sa medijima pri povratku s nastupa u Cirihu, prvog poslije duže vremena, i priznao da mu razdvojenost od porodice sada znatno teže pada.

„Super je bilo, baš jako lijepo. Bili smo u Cirihu sigurno poslije pola godine. Volim tamo da nastupam i imamo dugo prijateljstvo sa vlasnicima kluba, uvijek je zadovoljstvo vratiti se tamo. Međutim, sada mi odlasci teže padaju – bukvalno samo čekam da stignem kući da izgnjavim dijete“, iskren je pjevač.

"Nema mjesta panici, to su prirodne stvari"

Saša je otkrio i kako protiču prvi dani u njihovom domu, ističući da je za sada najvažnije to što beba lijepo spava i jede.

„Bogu hvala, dobro spava, to je nekako najbitnije. Ne znam da li je slučaj kod svih da djeca prve dvije-tri nedjelje spavaju kako treba, ali kod nas mali spava i ručka. Sinoć je imao malo grčeve, vjerovatno su već krenuli nakon dvije nedjelje. Ja sinoć nisam bio tu, ali svakako nema mjesta panici. To su sve potpuno prirodne i normalne stvari, svi smo mi to prošli kao djeca, samo treba umiriti dijete što bolje možeš i to je to“, objasnio je Saša.

"Zorana ne želi pomoć"

Na pitanje da li planiraju da angažuju pomoć oko bebe, pjevač ističe da on i supruga trenutno žele sve da rade sami, uz podršku porodice.

„Mislim da za sada nećemo imati pomoć, prije svega zato što Zorana to ne želi, a iskreno ni ja. Želim da svaki trenutak provodim što više sa mališanom, mada ako u nekom trenutku zatreba i zafali, apsolutno ću potražiti pomoć. Tu su nam i bake, što nam je najbitnije“, rekao je Kovačević, pa dodao da mu oko novih obaveza ništa ne pada teško:

„Ljudi su mi pričali da je to najljepši osjećaj na svijetu. Ja sam taj osjećaj ranije doživljavao kroz ljubav sa Iskrom i to mi je u neku ruku bio najbliži osjećaj roditeljstva. Ipak, ovo je drugačije jer sam Iskru upoznao kada je imala gotovo dvije godine, pa se sada prvi put susrećem baš sa bebom.“

(Blic, MONDO)