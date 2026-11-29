Grčki mediji tvrde da će Evroliga naredne sezone imati 24 ekipe, a da Crvena zvezda i Partizan nisu sigurni iako su među favoritima za pozivnice.

Izvor: MN Press

Srpska košarka već godinama ima dva predstavnika u Evroligi, a tako bi trebalo da bude i u narednim sezonama - Crvena zvezda i Partizan među glavnim su kandidatima za dobijanje specijalnih pozivnica. One bi im sačuvale mjesto u društvu najboljih evropskih klubova, koji će se od naredne sezone takmičiti u novom formatu.

Kako prenosi grčka "Gazeta", ideja je da se Evrolige prošii na 24 tima, odnosno da joj se priključe još četiri ekipe. To znači da bismo u sezoni 2027/28 gledali ekipe koje trenutno nisu u Evroligi, ali i dvije konferencije u kojima bi se takmičenje odvijalo paralelno.

Tada bi svaki tim odigrao po 34 meča u sezoni – po dvije utakmice sa svakom ekipom iz svoje konferencije, odnosno po jednu utakmicu sa svakom ekipom iz druge konferencije. Nakon ligaškog dijela takmičenja igrala bi se osmina finala, zatim četvrtfinale, pa na kraju F4 na koji je publika već navikla.

Grci tvrde da će, pored 12 timova (Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Barselona, Baskonija, Žalgiris, Fenerbahče, Efes, Asvel, Armani, Makabi i Bajern) koji su vlasnici licenci, u Evroligi sigurno igrati još šest ekipa (Pariz, Dubai, Valensija, Hapoel iz Tel Aviva, PAOK i Maksima Roma), što znači da ostaje dodatnih šest mjesta za popunjavanje.

Dva mjesta biće rezervisana za timove iz Evrokupa, a Crvena zvezda, Partizan, Virtus iz Bolonje i Aris trebalo bi da dobiju preostale četiri pozicije. Do mjesta u Evroligi ekipa Arisa bi mogla i kroz Evrokup, a onda bi posljednja pozivnica mogla da ode na adresu Hapoela iz Jerusalima ili Napolija.

(MONDO)