Da li cink i vitamin C zaista skraćuju prehladu? Šta pokazuju naučna istraživanja, koliko su efikasni i koje doze vitamina C su bezbjedne.

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Prehlada je uglavnom blaga, ali neprijatna respiratorna infekcija koja prođe u roku od nekih nedjelju dana. Pojedini ljekari kažu da se tegobe kao što su zapušen nos, kijavica, bolno grlo uglavnom spontano povuku. Ipak, sve je više reklama koje obećavaju, uz određene preparate, prije svega cinka i vitamina C, brz oporavak od prehlade. Mogu li oni zaista da pomognu da brže prođe prehlada? O tome šta je marketing, a šta su potvrđeni naučni dokazi, govori dr Šajna Rud, specijalista porodične medicine.

Da li cink pomaže kod prehlade?

Iako ne postoje uvjerljivi dokazi da uzimanje cinka može da spriječi prehladu. Istraživanja pokazuju da cink, ukoliko se uzima tokom prehlade, može da skrati trajanje simptoma za oko dva dana. Ipak, pouzdanost ovih dokaza je ograničena, a uzimanje cinka može izazvati neželjene reakcije.

Pregled istraživanja pokazuje da su neželjeni efekti, poput mučnine, dijareje i neprijatnog ili metalnog ukusa u ustima, relativno česti kod osoba koje uzimaju cink zbog prehlade.

Zato se postavlja pitanje: da li su potencijalni nedostaci uzimanja cinka vrijedni nešto kraćeg trajanja prehlade?

- Ne preporučuje se uzimanje cinka - jasno navodi dr Rud.

Pomaže li vitamin C kod prehlade?

Nema sumnje da je vitamin C važan saveznik imunskog sistema. Ipak, on nije čudotvoran, upozorava dr Rud.

Istraživanja pokazuju da redovno uzimanje vitamina C može neznatno da skrati trajanje prehlade, ali ne sprečava pouzdano njenu pojavu. Važno je, međutim, da se ovaj efekat uglavnom odnosi na osobe koje vitamin C uzimaju svakodnevno, prije pojave simptoma. Uzimanje suplementa tek nakon što prehlada počne ne pokazuje značajan efekat na trajanje ili jačinu simptoma.

Dr Rud ipak navodi da ne treba očekivati da ćemo poslije jedne rastvorene kesice vitamina C u čaši vode već sljedećeg dana biti potpuno zdravi i spremni za odlazak na posao.

Koliko vitamina C je bezbjedno uzimati tokom bolesti?

Iako je vitamin C važan za zdravlje, ne treba pretjerivati sa njegovim unosom. Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), gornja granica podnošljivog dnevnog unosa vitamina C kreće se od 400 do 2.000 miligrama (mg), u zavisnosti od uzrasta i drugih faktora.

Ipak, treba imati u vidu da velike doze mogu izazvati probleme sa organima za varenje, poput grčeva u stomaku, dijareje i mučnine.

U većini istraživanja koja su se bavila uticajem vitamina C na prehladu, ispitivani su svakodnevni suplementi u dozama od 200 mg. Kada je riječ o preporučenom dnevnom unosu za sprečavanje nedostatka vitamina C, savjetuju se sljedeće dnevne doze: muškarci – najmanje 90 mg, žene – 75 mg dnevno, trudnice – 85 mg dnevno, žene koje doje – 120 mg dnevno.

Jedna manja pomorandža sadrži oko 51 mg vitamina C. Jedna srednja crvena paprika može da sadrži oko 150–190 mg vitamina C, što je više od preporučenog dnevnog unosa za odrasle. Bitno je da napomenemo da je vitamin C osjetljiv na toplotu, pa je najbolje jesti papriku svježu ili je termički obrađivati što kraće.

Drugi načini borbe protiv prehlade

Vitamin C i cink samo su dva od brojnih prirodnih preparata za koje se tvrdi da mogu da pomognu u liječenju prehlade. Savjetuje se i stavljanje bijelog luka u nos, što svakako nije preporučljivo. Posljednjih godina sve više se govori i o takozvanom fire cideru (napitku od jabukovog sirćeta, začina i drugih sastojaka), kao i o ehinacei. Međutim, ni za njih ne postoje dovoljno pouzdani dokazi o efikasnosti u liječenju prehlade.

Zašto onda pojedini ljudi imaju utisak da im je bolje nakon primjene nekog od ovih preparata?

Jedno od objašnjenja može biti placebo efekat, odnosno situacija u kojoj osoba vjeruje da joj je određeni preparat pomogao, pa zbog tog uvjerenja ima utisak da se osjeća bolje. Druga mogućnost je da je prehlada jednostavno prošla svojim prirodnim tokom, ali osoba poboljšanje pripisuje preparatu koji je uzimala.

Kada se sve sabere, mamina pileća supa, nekoliko šolja umirujućeg čaja i odmor tokom nekoliko dana možda su upravo ono što vam je potrebno da se osjećate bolje.

- Kada ste bolesni, čini se da su vrijeme, unos dovoljno tečnosti i odmor i dalje najbolji lijek - kaže dr Rud.

Ukoliko simptomi traju duže od 10 dana bez poboljšanja, ako se nakon početnog oporavka ponovo pogoršaju ili se pojave otežano disanje i drugi ozbiljniji simptomi, obratite se ljekaru.