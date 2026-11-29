Nada Topčagić je konačno progovorila o spekulacijama da se zove Senada i demantovala te tvrdnje u emisiji.

Izvor: Pink screenshot

Pevačica narodne muzike Nada Topčagić odlučila je da stavi tačku na višegodišnje spekulacije koje prate njeno ime i poreklo. Iako se na estradi decenijama priča da je na početku karijere promenila lično ime, pevačica je u televizijskom gostovanju oštro demantovala te navode i poručila da je spremna da se odrekne celokupne imovine ukoliko neko dokaže suprotno.

Poznato je da su mnoge estradne ličnosti na ovim prostorima gradile karijere pod pseudonimima ili promenjenim imenima, poput Ane Bekute ili Saške Karan.

Godinama se u javnosti provlačila teorija da je i Nada Topčagić navodno promenila svoje izvorno ime, te da se zapravo zove Senada, što je pevačica sada odlučno i kategorično demantovala.

"Ko donese krštenicu, sve mu poklanjam"

Gostujući u jednoj emisiji, Nada se osvrnula na ove priče i ponudila nesvakidašnju opkladu svima koji tvrde da u zvaničnim knjigama piše drugačije.

"Odmah da kažem da je moje ime pravo Nada, mogu da se zakunem. Mogu da odu u Modriču, Tarevce, Republika Srpska, gde sam zavedena. Znači, Nada Topčagić. Nikada nisam menjala svoje ime. Sada javno govorim, ko donese Senada, ja ću dati sve što imam i dve litre krvi, što bi rekao moj kompozitor Predrag Vuković. Ja kažem, ko donese krštenicu, izvod iz matične knjige da sam ja Senada, ja se odričem svega što imam i poklanjam, jer moje pravo ime je Nada."

Izvor: Blic /MONDO