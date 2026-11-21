Saša Kovačević čestitao je bivšoj partnerki Jovani Jocić 33. rođendan, potvrđujući prijateljski odnos nakon raskida.

Izvor: Instragram/printscreen

Poznati pjevač Saša Kovačević našao se u centru pažnje na društvenim mrežama kada je javno uputio čestitku svojoj bivšoj partnerki Jovani Jocić povodom njenog 33. rođendana.

Među brojnim lijepim željama njenih pratilaca posebno se izdvojila poruka nekadašnjeg dečka. Naime, Jovana je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija sa proslave, na kojima pozira sa raskošnim buketom cveća.

Uz objavu je kratko napisala da se oseća najsrećnije ikada, a ubrzo je uslijedila i Sašina reakcija u komentarima, gdje joj je poslao emotikone torte, srca i zagrljaja.

Inače, njih dvoje su proveli četiri godine u vezi, nakon čega su im se životni putevi razišli. Jovana je kasnije uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom "Magla benda", sa kojim ima ćerku Anđeliju. Posle raskida sa njim, započela je novu romansu u kojoj je nedavno po drugi put postala majka.

Saša je takođe nedavno doživio najljepšu životnu ulogu, pošto su on i njegova supruga Zorana Tasovac dobili sina Aleksu. Ponosni pjevač je tada na mrežama objavio prve porodične fotografije i posvetio svojoj izabranici dirljive riječi, ističući koliko mu znači njena podrška.

"Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lijepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svijet donijela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umijem riječima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s tobom dijelim ovaj život. Uvijek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša djeca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja", napisao je tada pjevač.