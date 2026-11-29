Osim u Maslinama, stabla su padala i u blizini stadiona u centru grada, na zaobilaznici, kao i na nekoliko drugih lokacija u Podgorici.

Izvor: MONDO

Snažni udari vjetra izazvali su brojne probleme širom Podgorice, gdje su na više lokacija padala stabla i limene konstrukcije. Ekipe Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada imale su veliki broj intervencija, a u naselju Masline pričinjena je i značajna materijalna šteta.

Kako je za Portal RTCG kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Marko Radulović, u Maslinama je veliko stablo palo u blizini škole, pri čemu je srušena ograda i oštećena četiri automobila. Na dva vozila, prema njegovim riječima, pričinjena je totalna šteta.

Radulović je pojasnio da su vatrogasci intervenisali na više lokacija zbog oborenih stabala, ali i limenih površina i konstrukcija koje je snažan vjetar podigao i izbacio na kolovoze i trotoare.

Osim u Maslinama, stabla su padala i u blizini stadiona u centru grada, na zaobilaznici, kao i na nekoliko drugih lokacija u Podgorici.

„Brojne limene konstrukcije, koje je snažan vjetar podigao i bacio na kolovoze ili trotoare, takođe su uklonjene. Preventivno su uklonjeni i svi objekti koji predstavljaju potencijalnu prijetnju građanima i njihovoj bezbjednosti“, kazao je Radulović.

On je istakao da su pripadnici Službe zaštite i spašavanja uklonili sve prepreke koje su mogle ugroziti bezbjednost učesnika u saobraćaju i pješaka, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja i bezbjedno kretanje građana.

Snažan vjetar tako je tokom dana prouzrokovao štetu na više lokacija u glavnom gradu, a vatrogasci su intervenisali kako bi uklonili posljedice nevremena i spriječili dodatne rizike.