Rožajska policija uhapsila je dvojicu Beranaca osumnjičenih da su 75-godišnjem muškarcu ukrali mobilni telefon iz vozila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rožajska policija u kratkom roku rasvijetlila je krađu povodom čega su uhapšene dvije osobe iz Berana, saopštila je Uprava policije.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su, nakon kraće potrage, locirali dva lica osumnjičena za krađu u tom gradu i, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, lišili ih slobode zbog sumnje da su počinila navedeno krivično djelo", navode u saopštenju iz Uprave policije.

Dodaju da je juče oko 11 časova, Odjeljenju bezbjednosti Rožaje obratio se građanin, starosti 75 godina, koji je prijavio da su mu dva nepoznata lica iz vozila otuđila mobilni telefon.

"Nakon zaprimljene prijave i brze reakcije službenika kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje ubrzo su identifikovana dva osumnjičena lica sa područja Berana, i to E. L. (22) i R. G. (45). Oni su potom, u kratkom roku locirani u blizini Autobuske stanice u Rožajama, nakon čega su dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje. Tom prilikom je kod E. L. pronađen mobilni telefon marke Samsung, vlasništvo oštećenog", saopštili su iz UP.

Dodaju da nakon sprovedene kriminalističke obrade, o događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji se izjasnio da se E. L. i R. G. liše slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa, te da se uz krivičnu prijavu, u skraćenom postupku, privedu nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.