Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, komentarisao je bojažljiv pristup igrača u pobijedi protiv Radničkog iz Niša, naglašavajući alarmantnu situaciju.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Partizan je uz dosta problema pobijedio Radnički iz Niša 1:0 u Humskoj i prekinuo još jedan niz poraza u Superligi (Mačva, IMT). Poslije meča, trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević rekao je da ne razumije ponovo bojažljiv pristup svog tima u drugom dijelu meča, u kojem se Radnički pitao na terenu i stvarao šanse.

"Promjenljivo je bilo, u nekim fazama dosta dobro, a u nekim bez takmičarskog duha. Danas smo kontrolisali prvo poluvrijeme, protivnik nije imao šanse osim iz kornera. U drugom poluvremenu opet smo bili preplašeni, ali moram da budem zadovoljan, takmičili smo se i na kraju nismo primili gol, što je važno", rekao je Stanojević za TV Arena sport.

"Uključen alarm i dalje, više nego crveni"

Vidi opis Aleksandar Stanojević nakon trijumfa Partizana: "Ne znam da li igrači shvataju alarm" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Da li je poslije osvajanja tri boda golom Nikole Čumića isključen "crveni alarm" u Humskoj? Stanojević je na prvu odgovorio da nije i da je situacija i dalje veoma teška, alarmantna.

"Ma kakvi prigušen (alarm). Da Partizan bude na ovoj poziciji, sa ovoliko poraza (devet), to je za više nego crveni alarm. Ne znam da li igrači to shvataju ili ne shvataju, da ne poginu na terenu do zadnje sekunde...", klimao je glavom trener crno-bijelih.

Pred Partizanom je još nedjelju dana takmičenja do zimske pauze - u srijedu će na svom terenu dočekati svoju filijalu Teleoptik u osmini finala Kupa Srbije, a sljedećeg vikenda će gostovati Radničkom 1923 u Kragujevcu.

(MONDO)