Podgoričani su u dramatičnom finalu savladali Jadran 17:16 i stigli do prvog trofeja Kupa Crne Gore, dok je trener Novljana Vladimir Gojković čestitao rivalu, ali imao i primjedbe na suđenje.

Izvor: PVK Budućnost

Veliko slavlje i snažne emocije obilježili su istorijski uspjeh vaterpolista Budućnosti, koji su osvajanjem Kupa Crne Gore stigli do prvog trofeja u klupskoj istoriji. Podgoričani su u finalu, odigranom u Nikšiću, savladali Jadran rezultatom 17:16, a trener Petar Radanović nije mogao da sakrije suze radosnice.

Radanović, koji je ovog ljeta preuzeo ekipu, priznao je da ovakav rasplet nije očekivao, ali je naglasio da su njegovi igrači pokazali ogromnu želju i borbenost.

„Ne može biti bolje od ovoga. Utakmica je bila naporna i teška. Mislim da je ovo potpuno neočekivano, ali vidjela se želja i momci su zaista dali sve od sebe. Uzeli smo prvu titulu za Budućnost“, kazao je Radanović.

Posebno je istakao ljude iz kluba, kojima je i posvetio osvojeni pehar, naglašavajući njihovu posvećenost i podršku ekipi.

„Ovaj mi je izuzetno drag jer su ljudi iz kluba zaista fantastični, posvećeni i dobri. Najviše bih ovaj pehar posvetio njima, jer mislim da su ga zaslužili“, poručio je trener Budućnosti.

Dodao je da će igrači tek u narednim danima postati svjesni značaja istorijskog rezultata, koji bi mogao predstavljati dodatni podstrek mladim vaterpolistima u Podgorici.

Sa druge strane, vaterpolisti Jadrana nijesu uspjeli da odbrane trofej Kupa Crne Gore. Trener Novljana Vladimir Gojković čestitao je Budućnosti na pobjedi, ali se osvrnuo i na pojedine sudijske odluke tokom finalnog susreta.

„Čestitao bih ekipi Budućnosti na pobjedi, koja je na kraju zaslužena. Prelomili su utakmicu nakon te četiri minute i stekli prednost koju smo pokušavali da stignemo“, kazao je Gojković.

Prema njegovim riječima, Budućnost je kvalitetno pripremila utakmicu, zbog čega je Jadran imao poteškoća da pronađe prava rješenja u bazenu.

Ipak, smatra da je potrebno dodatno analizirati suđenje, ali je naglasio da ne želi da njegovi komentari budu opravdanje za poraz.

„Ne bih volio da ovo zvuči kao alibi. Ne mislim da je ovo put da se Jadran skloni, ali prvo ću pogledati snimak. Bilo je mnogo kontrafaulova, situacija na dva metra i isključenja bez lopte“, poručio je trener Novljana.

Gojković je zaključio da će nakon pregleda snimka imati jasniju sliku o spornim situacijama, ističući da ne želi da umanji veliki uspjeh Budućnosti.