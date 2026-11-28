Zelenski uporedio Putina sa Hitlerom, kritikujući Trampove izjave o prijateljstvu s ruskim liderom.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina sa Adolfom Hitlerom, usred tekućih napora američkog predsjednika Donalda Trampa da okonča rat između Rusije i Ukrajine.

"Naravno, to je na predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, ali je čudno. On (Putin) je agresor i ubica. On ne može biti prijatelj. Jednostavno ne može", rekao je Zelenski za BBC tokom intervjua koji je emitovan u četvrtak, piše Foks njuz.

"To je isto kao kada bi neko za Hitlera tokom Drugog svjetskog rata rekao da je dobar prijatelj. Ne, on nije prijatelj", nastavio je Zelenski.

Tramp je upotrebio riječ "prijatelj" da bi opisao Putina tokom sastanka sa ruskim predsjednikom na trilateralnom samitu u Kini 19. novembra.

Tramp je ušao u prostoriju u kojoj je Putin čekao i rekao: "Ko je to? On je moj prijatelj", prije nego što se rukovao sa Putinom. Kasnije je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju na kojoj se njih dvojica rukuju uz opis "Moj prijatelj".

Zelenski je dalje kritikovao Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da SAD šalju Ukrajini signale slične onima koje je dobijao od Rusije.

"Potreban nam je veći napredak. To je ono što nam treba. Potrebno nam je da američki stav bude američki stav. Ne trebaju nam signali, mislim, oni koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, a koje možemo dobiti i od Rusije", rekao je on za BBC.

"Ne radi se o Rusiji ili ne o Rusiji", dodao je. "Oni moraju da izvrše pritisak na situaciju. Situacija je takva... da je Rusija agresor. Zato to moraju da urade. Zato su oni posrednici. Ovde se ne radi o prijatnim razgovorima. Radi se o snažnoj zemlji koja može da izvrši pritisak jer ta zemlja ima moć i poštovanje."

Zelenski je takođe izrazio frustraciju što su SAD veliki dio svojih spoljnopolitičkih kapaciteta usmjerile na Bliski istok tokom rata sa Iranom, umesto na Evropu.

"Šteta je što su se fokusirali na Bliski istok i što su njima više pomogli, ali to je njihov izbor", rekao je on.

Nedavni izvještaj ruskih novinskih kuća procijenio je da je Rusija izgubila najmanje 700.000 vojnika. CSIS procjenjuje da su ruski gubici dvostruko veći od ukrajinskih.

Uprkos očiglednoj nesrazmjeri u gubicima, Rusija sada drži djelove ukrajinske teritorije i mogla bi da ih zadrži i nakon završetka rata, što je mogućnost koju je i Tramp priznao.

"Na kraju će imati malo drugačije oblikovanu Ukrajinu“, rekao je Tramp Rosu Dautatu u emisiji "60 minuta" na televiziji CBS.

Tramp je takođe rekao za CBS da vjeruje da će se rat uskoro završiti.

On je rekao novinarima da podstiče obe strane da postignu dogovor.

"Želimo da napravimo dogovor. Želimo da zaustavimo ubijanje", rekao je Tramp i dodao:

"Mogao bih da uđem i kažem: 'Ne sviđaš mi se!', i onda bismo imali isti problem koji imamo sa Zelenskim i Putinom. Najveći problem kod tog rješenja je činjenica da imate dvojicu lidera koji se zaista mrze."

(MONDO)