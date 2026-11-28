Aco Pejović nastupio na Ski openingu na Jahorini, govorio o skijanju i susretu sa Naomi Kembel.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Aco Pejović stigao je sinoć na Jahorinu, gde je nastupio u okviru Ski openinga, a tom prilikom je razgovarao sa okupljenim medijima o brojnim temama. Razgovor je počeo pitanjima o skijanju, a završio se zanimljivim priznanjem pevača da je svojevremeno boravio na istoj klinici sa svetskom zvezdom Naomi Kempbel.

Slavna manekenka je takođe deo velikog projekta na Jahorini, pa se o njenom dolasku neprestano priča već nedeljama, dok se mnogi pitaju otkud to da jedna takva svetska zvezda nastupa na planini u Bosni i Hercegovini.

"Bili smo na istoj klinici"

Pejović je najpre istakao da mu je jedino žao što trenutno nema snega, ali da se raduje nastupu.

"Prvi put radim otvaranje Ski openinga, a kao što sam rekao, postalo je tradicionalno da svake godine pravimo te žurke na Jahorini. Sve mi je super, samo mi je žao što nema snega. Šta da radimo, tako je kako je, kažu da će pasti noćas. Ipak, ne vredi, ne mogu sutra da čekam da se staze utabaju, pa ću sačekati svoj redovni odmor u februaru", rekao je pevač.

Na Jahorini će se večeras pojaviti i čuvena manekenka Naomi Kembel, koja će se publici predstaviti u ulozi di-džeja, a Pejović je otkrio da ju je već jednom sreo, i to sasvim slučajno, pre nekoliko godina u Austriji.

"Žao mi je Kembel. Koliko sam čuo od prijatelja organizatora, ona večeras stiže, tako da će se možda i pojaviti. Moram priznati da sam je već sreo pre četiri ili pet godina u Klagenfurtu, kada sam išao na čišćenje organizma, da skinem neki kilogram i očistim se od kafane. Bio sam sa suprugom i prijateljima, bilo mi je super. To je period kada sam doterao liniju i skinuo deset kilograma. Tada je i ona boravila u toj istoj klinici, mislim da je tada imala malu bebu. Sreli smo se slučajno ispred lifta. Nisam imao direktnu komunikaciju sa njom, pitala je moju ženu gde se nalazi prostorija za masažu. Pozdravila se kulturno i fino, a viđali smo je i na ručku, sedela je sto do nas. Tada je tamo bilo mnogo poznatih faca", ispričao je Pejović za Telegraf.

Pevač je otkrio i da se njegova najstarija ćerka odmah našalila na račun tog susreta čim je čula da će Naomi biti na istoj planini.

"Moja najstarija ćerka, kada su zvali za Ski opening i rekli da će ona biti tu, kaže mi: 'Taman da nastavite gde ste stali'", ispričao je pevač kroz smeh.

Pored njega, na Jahorini nastupa i Željko Joksimović, a Pejović nije krio zadovoljstvo što će njih dvojica konačno zajedno održati veliki koncert.

"Prvi put ovako radimo ozbiljan koncert zajedno. Imali smo privatna druženja i slično, ali ovo mi je baš super", dodao je Aco.

Na pitanje da li ga je iznenadilo što Naomi Kembel dolazi na Jahorinu i što će nastupati kao di-džej, pevač je iskreno odgovorio:

"Moram ti priznati da jeste, nisam znao da se bavi muzikom, ali čuda se dešavaju", zaključio je Pejović.

Izvor: Kurir /MONDO