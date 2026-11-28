Naomi Kempbel večeras otvara ski sezonu na Jahorini
Britanska manekenka i modna ikona Naomi Kembel doputovala je danas u Sarajevo, odakle se uputila na Jahorinu, gdje će večeras, u ulozi di-džeja, zvanično otvoriti novu zimsku turističku sezonu na toj planini u okviru manifestacije "Ski opening".
Kembel je na Međunarodni aerodrom Sarajevo sletjela u poslijepodnevnim satima, gdje su je dočekali organizatori manifestacije, nakon čega je u pratnji svog tima i domaćina krenula ka Jahorini, javlja sarajevski Kliks.
Program druge manifestacije "Ski opening" počinje u 22 časa, dok će vrata za posjetioce biti otvorena od 19 časova, najavili su organizatori.
Manekenka i DJ će prije nastupa Nikole Rokvića, puštati muziku i to u, kako su naveli luksuznom šatoru.
Pravila se da ne zna gdje je Srbija, a večeras nastupa pod šatrom: Naomi stigla na Jahorinu, evo gdje se prvo uputila
Već jednom posjetila Beograd
Inače, ovo je Naomi drugi dolazak u Srbiju. Davne 2017. godine, posjetila je Beograd, a prema pisanjima domaćih i regionalnih medija, za ovo pojavljivanje dobila je honorar od 250.000 eura.
Pravila se da ne zna gdje je Srbija, a večeras nastupa pod šatrom: Naomi stigla na Jahorinu, evo gdje se prvo uputila
Naomi Kembel
Posjeta je ostala upamćena i po tome što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz privatnog aviona uz komentar da putuje "negdje", ne navodeći ime Beograda, što je izazvalo brojne reakcije u lokalnoj javnosti.Izvor: Instagram/iamnaomicampbell