Naomi Kempbel večeras otvara ski sezonu na Jahorini

Izvor: Stanley Murphy-Johns, PA Images / Alamy / Profimedia

Britanska manekenka i modna ikona Naomi Kembel doputovala je danas u Sarajevo, odakle se uputila na Jahorinu, gdje će večeras, u ulozi di-džeja, zvanično otvoriti novu zimsku turističku sezonu na toj planini u okviru manifestacije "Ski opening".

Kembel je na Međunarodni aerodrom Sarajevo sletjela u poslijepodnevnim satima, gdje su je dočekali organizatori manifestacije, nakon čega je u pratnji svog tima i domaćina krenula ka Jahorini, javlja sarajevski Kliks.

Program druge manifestacije "Ski opening" počinje u 22 časa, dok će vrata za posjetioce biti otvorena od 19 časova, najavili su organizatori.

Manekenka i DJ će prije nastupa Nikole Rokvića, puštati muziku i to u, kako su naveli luksuznom šatoru.



Već jednom posjetila Beograd

Inače, ovo je Naomi drugi dolazak u Srbiju. Davne 2017. godine, posjetila je Beograd, a prema pisanjima domaćih i regionalnih medija, za ovo pojavljivanje dobila je honorar od 250.000 eura.

Vidi opis Pravila se da ne zna gdje je Srbija, a večeras nastupa pod šatrom: Naomi stigla na Jahorinu, evo gdje se prvo uputila Naomi Kembel Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Francois Glories / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Naomi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia/Manuele Mangiarotti / ipa-agency/ ipa-agency.net Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ron Adar/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: PIERRE VERDY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posjeta je ostala upamćena i po tome što je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz privatnog aviona uz komentar da putuje "negdje", ne navodeći ime Beograda, što je izazvalo brojne reakcije u lokalnoj javnosti.

Izvor: Instagram/iamnaomicampbell