Dvojica Podgoričana osumnjičena su da su u pritvoru u Bijelom Polju zlostavljali ruskog državljanina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.K. (50) i D.R. (21) iz Podgorice, zbog sumnje da su u pritvoru zlostavljali ruskog državljanina D. S.

Prijava je podnijeta nakon konsultacija sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, a po nalogu postupajućeg tužioca. Sumnjiče se da su, kao saizvršioci, počinili krivična djela zlostavljanje i laka tjelesna povreda.

"Sumnja se da su prijavljeni navedena krivična djela počinili dok su se nalazili u pritvoru, u prostoriji za smještaj pritvorenih lica u Zatvoru Bijelo Polje, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, na način što su zajedničkim djelovanjem prema oštećenom postupali na naročito ponižavajući način, kojim su grubo povrijedili njegovo ljudsko dostojanstvo, nanoseći mu pritom tjelesne povrede", saopštila je Uprava policije.

Sumnja se da su Kuzman i Radović, prema D. S. primjenjivali različite oblike fizičkog nasilja, uključujući polivanje tog ruskog državljanina po glavi tečnošću, koju su potom palili upotrebom upaljača, kao i nanošenje tjelesnih povreda udarcima i upotrebom predmeta.

"Nakon prikupljanja potrebnih obavještenja, sprovedene kriminalističke obrade i pribavljanja odgovarajuće medicinske dokumentacije, policijski službenici su, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, protiv M. K. i D. R. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili navedena krivična djela na štetu državljanina Ruske Federacije", piše u saopštenju.