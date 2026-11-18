Nedeljko Elek najavio je da će Naomi Kembel 28. novembra otvoriti skijašku sezonu na Jahorini. Za organizaciju Ski Openinga planirano je 250.000 KM bez PDV-a.

Izvor: DGP/imageSPACE / MEGA / The Mega/Profimedia

Britanska manekenka Naomi Kembel (Naomi Campbell) trebalo bi da 28. novembra otvori novu skijašku sezonu na Jahorini, najavio je predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek.

Elek je ovu informaciju objavio na društvenoj mreži Iks (X), poručivši da će Jahorina tokom predstojeće zime biti jedna od destinacija za ljubitelje skijanja i zabave.

„Jahorina će ove zime biti svjetska destinacija i centar dobrog skijanja i provoda. Čekam vas!“, napisao je Elek.

Osim što je jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki i modnih ikona, Naomi Kembel posljednjih godina proširila je karijeru i na muzičku scenu, nastupajući kao di-džej u klubovima i na festivalima širom svijeta.

28. novembra novu sezonu na Jahorini otvoriće Naomi Kembel. Jahorina Republika Srpska biće ove zime svjetska destinacija i centar dobrog skijanja i provoda. Čekam vas! https://t.co/lVJMJwiJBK — Nedeljko Elek (@NedeljkoElek)November 18, 2026

Za organizaciju događaja planirano 250.000 KM

Olimpijski centar „Jahorina“ krajem oktobra raspisao je tender za organizaciju dvodnevne manifestacije „Ski Opening“, čija je procijenjena vrijednost 250.000 KM bez PDV-a.

Prema tenderskoj dokumentaciji, organizator treba da obezbijedi nastup svjetski poznatog di-džeja, kao i regionalnog pop izvođača sa najmanje 20 godina karijere.

Planirano je da događaj može da primi do 3.000 posjetilaca dnevno.

Podsjećamo, prethodna zimska sezona na Jahorini zvanično je otvorena 11. decembra 2025. godine, dok je početak ovogodišnje najavljen za 28. novembar.