Turska i Irak usaglasili su finansiranje projekta "Razvojni put" vrijednog 16 milijardi dolara po modelu "nafta za izgradnju", a potpisivanje sporazuma moguće je već do kraja godine.

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Turska i Irak riješili su sva otvorena pitanja oko finansiranja projekta "Razvojni put" vrijednog 16 milijardi dolara, a sporazum bi mogao biti potpisan do kraja godine, izjavio je turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu.

Uraloglu se u srijedu u Bagdadu sastao sa iračkim zvaničnicima i naveo da je potpisivanje sada samo pitanje vremena. Prema njegovim riječima, iračka vlada želi da već u januaru položi kamen-temeljac uz prisustvo turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Projekat je predstavljen u maju 2023. godine kao "suvi kanal" koji bi prugom i putem povezao iračku luku Grand Fav u Basri sa Turskom i Evropom. Zbog toga što pojedini prvobitni partneri, među kojima Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, nisu mogli da obezbijede sredstva, Ankara i Bagdad dogovorili su model "nafta za izgradnju".

Po tom modelu, Irak bi Turskoj prodavao 130.000 do 150.000 barela nafte dnevno, a prihod bi išao za finansiranje radova, uz prioritet na izgradnji željeznice i optike. Novac bi se slivao u tursku javnu banku, a zajednički tursko-irački konzorcijum upravljao bi sredstvima i isplaćivao izvođače. Turski zvaničnici ocjenjuju da ovakav mehanizam štiti izvođače od promjena vlasti u Bagdadu i smanjuje potrebu za skupim stranim kreditima, uz procjenu da bi projekat mogao biti završen za četiri godine.

Uraloglu je ukazao da su česte promjene vlasti i ministara u Iraku od 2023. godine usporavale projekat, kao i da je bilo otpora oko rute koja većim delom zaobilazi irački Kurdistan. Na preispitivanje važnosti alternativnih pravaca uticala je i kriza u Hormuškom moreuzu, kojim prolazi 80 odsto iračke nafte. Regionalni stručnjak Mehmet Alaka ocenjuje da je kriza u Hormuzu podstakla iračkog premijera Alija al-Zaidija da ubrza projekte povezivanja, dok Uraloglu navodi da je Ankara otvorena za manje korekcije trase i dodatne veze sa iračkim Kurdistanom, ali da je konačna odluka na Bagdadu.

Uraloglu je dodao da ni Ankara ni Bagdad ne vide granični spor Iraka i Kuvajta kao neposrednu prepreku, jer radovi na luci Fav napreduju, i naveo da bi i Kuvajt mogao da se priključi projektu. Prema procjenama, "Razvojni put" bi turskoj privredi za deset godina mogao doneti 61,5 milijardi dolara i u prosjeku 71.000 radnih mjesta godišnje.