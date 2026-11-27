Na konferenciji za novinare, Tramp je govorio o tome zašto je Putina nazvao prijateljem.

Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp juče je na konferenciji za novinare pokušao da objasni zašto je ruskog predsjednika Vladimira Putina prošle nedelje nazvao svojim prijateljem, dok je juče na svojoj društvenoj mreži Truth Social pisao o ruskoj vojnoj agresiji i tražio od njega da je zaustavi.

Novinar ga je upitao kako pomiriti te dvije poruke, na šta je Tramp odgovorio da treba reći i jedno i drugo, ali da je njegov glavni cilj da sklopi dogovor i zaustavi rat u kojem, kako je naveo, mjesečno gine 25.000 ljudi.

"Mogao bih da kažem da mi nije prijatelj ili nešto slično. Ja želim da sklopim dogovor. Moram da postignem dogovor. Mogao bih da uđem i kažem: 'Ne sviđaš mi se', i onda imamo isti problem kakav imamo sa Zelenskim i Putinom. Najveći problem za postizanje dogovora je to što imate dvojicu lidera koji se stvarno mrze", rekao je Tramp.

❗️I called Putin a “friend” only for the sake of a peace agreement. I could have said that Putin is not my friend. — TRUMP https://t.co/1UqY7y7bkJ — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian)November 27, 2026

Dodao je kako Putina poznaje dugo i da se s njim dobro slaže, ponovo spomenuvši istragu o ruskom mešanju u američke izbore 2016. godine.

"Nemojte zaboraviti da je morao da prođe kroz lažnu istragu o Rusiji, koja je bila izmišljena i potpuna prevara. Morao je da prolazi kroz to i da sluša stvari za koje se pokazalo da su potpuno lažne. Imali smo jako dobar razgovor. Suština je u tome da on želi da sklopi dogovor", rekao je Tramp.

"Ja sam im dao Dževeline i uveo sankcije Rusiji"

Na opasku novinara da mu je ton prema Putinu ove nedelje ipak nešto oštriji, Tramp je odgovorio da ne zna da li je oštriji, podsjetivši na poteze iz svog prvog mandata.

"Mislim da sam upravo ja taj koji im je dao protivtenkovske sisteme, zar ne? Kad je ovaj rat počeo, imali su hiljade Dževelina, tako ih zovu. To je najmoćnije oružje koje ste ikad vidjeli, pretvara tenkove u gomilu čelika na tlu. I upotrebili su ih na samom početku", rekao je Tramp.

Istakao je i da je upravo on Rusiji nametnuo "ogromne carine i sankcije" i da je bio veoma oštar prema Moskvi.

"Ali želim da sklopim dogovor ako možemo da ga sklopimo. Ceo život pregovaram. Pretpostavljam da je i dolazak na mjesto predsjednika bio pregovor. Zaradio sam mnogo novca, imao sam ogroman uspjeh i s ljudima postupam na način na koji postupam", zaključio je.

Vidi opis "Imamo dvojicu lidera koji se stvarno mrze": Tramp objasnio zašto je Putina nazvao prijateljem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Zelenski: Putin je za nas neprijatelj i ubica

Podsjetimo, Tramp se prošlog četvrtka na samitu u Kini susreo s Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom, gdje je govorio o svojim "odličnim odnosima" s obojicom lidera, a pri susretu s Putinom pred kamerama je rekao: "Ko je to? To je moj prijatelj. Drago mi je što te vidim."

Na te je izjave proteklog vikenda u intervjuu za CNN reagovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon masovnog ruskog noćnog napada u kojem je na Ukrajinu ispaljeno više od 110 projektila i 400 dronova.

"Na predsjedniku Trampu je kako će zvati Putina. Naravno, za nas je on neprijatelj. I naravno, za nas je on ubica. Mislim da je i za većinu ljudi u svijetu on ubica jer ubija svaki dan i svaku noć. Zato, ako o Putinu govorite kao o prijatelju ili nečemu sličnom, on naravno ne osjeća da je ubica. Ne oseća dovoljan pritisak. Ne znam da li je to za njega crveno ili zeleno svijetlo da nastavi, ali ga svakako ne usporava", poručio je Zelenski.

Trump:During my conversations in China with President Vladimir Putin, of Russia, I spent a lot of time talking about the fact that I would like to see President Putin pull back all Military aggression against territories throughout Europe, in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly. I really believe this is a strong possibility — Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH — and will be a Great Tribute to everyone! It was an Honor meeting with Secretary General of NATO, Mark Rutte, last night at Mar-a-Lago, where many topics were discussed, and in which I updated him on my talks with President Putin. Thank you for your attention to this matter! — Clash Report (@clashreport)November 26, 2026

Za Putinom je raspisana potjernica zbog ratnih zločina

Vladimir Putin je u februaru 2022. godine pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu, započevši najveći rat u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. Prema procjenama Ujedinjenih nacija i zapadnih obavještajnih službi, u ratu su poginule ili ranjene stotine hiljada vojnika na obema stranama, ubijene su desetine hiljada ukrajinskih civila, a milioni ljudi morali su da napuste svoje domove.

Istražne komisije UN-a i međunarodne organizacije za ljudska prava dokumentovale su brojne ratne zločine ruskih snaga, uključujući napade na civilne ciljeve i nezakonite deportacije ukrajinske djece u Rusiju, zbog čega je Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu u martu 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina.

(Index/MONDO)