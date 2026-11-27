Veliko veče za pjevačicu okupilo je brojne poznate goste, a nakon prve pjesme Nikolija Jovanović obratila se publici.

Izvor: MONDO

Nikolija Jovanović večeras je prvi put održala solistički koncert, i to u Plavoj dvorani Sava Centra. Ekipa Monda nalazi se na licu mesta, a već od samog početka bilo je jasno da je pevačica publici pripremila pravi spektakl.

Brojne poznate ličnosti zauzele su mjesta u prvim redovima, dok je publika sa nestrpljenjem iščekivala trenutak kada će Nikolija izaći na binu i započeti veče za pamćenje.

Pogledajte 01:58 Nikolija koncert Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Pjevačica je svoj prvi solistički koncert otvorila numerom "Nikolija", koju je objavila još 2013. godine, a već prvim pojavljivanjem na sceni privukla je sve poglede.

Posebnu pažnju izazvao je njen scenski stajling. Nikolija se odlučila za upečatljiv crveni kostim od materijala koji se presijava, sa korsetom neobičnog kroja, oblikovanim od traka, dok su cjelokupan izgled upotpunili efektni pernati detalji.

Pogledajte 00:33 "Rekli su da moja muzika nije za Sava centar": Nikolija se obratila publici, pa najavila prvog gosta Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nakon izlaska na binu pjevačica se obratila publici:

"Kako će moja muzika u Sava Centru? A meni je baš lijepo ovdje večeras. Jer svugdje gdje ste vi, to je moje", poručila je Nikolija, a potom pozvala svog prvog gosta za večeras repera Bibu.