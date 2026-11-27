Hrvatski pjevač Jakov Jozinović u ekskluzivnom razgovoru za MONDO otkrio je da li su glasine o njegovoj vezi sa Džejlom Ramović samo marketinški trik, ali i priznao kojeg njenog savjeta će se zauvijek sjećati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jakov Jozinović za MONDO govorio je o novom duetu "Suze" sa Džejlom Ramović i otkrio kako je proteklo snimanje spota, ali se osvrnuo i na glasine o navodnoj vezi sa koleginicom, kao i na priče da je sve to samo marketinški trik.

Kakva je bila hemija na snimanju spota za pjesmu "Suze" sa Džejlom?

"Preko 20 sati smo ga snimali u komadu. Energija i hemija su bile predivne, tačno na onom nivou koji nam je i trebao, zato smo sve tako dobro i snimili. Toliko smo dobro i lagano sarađivali. Ona isto obožava da glumi i voli te filmske scene, pa smo baš odlično to odradili."

Koliko ti znači njena podrška? Ona je od samog starta uz tebe.

"Jako puno, zato što je mlada osoba i razumije me najbolje. Puno je duže tu, a ostala je neiskvarena, iskrena i predivna je kao osoba."

Poslušajte cijelu izjavu:

Pogledajte 03:47 Jakov Jozinović za MONDO Izvor: MONDO/Ana Živančević Izvor: MONDO/Ana Živančević

Da li se sjećaš nekog posebnog savjeta ili rečenice koja ti je značila?

"Ne znam sada konkretno, ali suština je da budem ovakav kakav jesam, kakvog me je i ona upoznala, i da ostanem svoj. To je na kraju dana i poenta. Svima njima je cilj da ostanem takav, a i meni."

Pjesma je pokrenula spekulacije o vezi sa Džejlom. Da li je vaš odnos marketinški trik?

"Ma ne. Znate kako, generalno, koga god da ja imao u životu, držaću to za sebe. To je privatan život i moram ipak nešto sačuvati samo za sebe. Stvarno su ljudi ove godine od Jakova dobili milion stvari, pa ne moraju baš i privatni život. Šta god bilo, o tome nikad ne bih govorio. Ali štaviše, kao što sam milion puta rekao, zanimljivo je pratiti spekulacije, smiješne su i simpatične."

Ovako izgleda njihov spot: