Zasad su četiri kandidata za predsjednika Srbije u igri - Radomir Saičić, Branimir Nestorović, Branko Pavlović i Bogoljub Karić.

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Danas je "Studentska lista" predstavila Radomira Saičića kao svog kandidata za predsjednika Srbije, a prema saznanjima "Blica", još dva imena su u igri za mogućeg predsjednika Republike, to su prof dr. Branimir Nestorović, advokat Branko Pavlović, a tu je i Bogoljub Karić. Srpska napredna stranka (SNS) zasad nema svog kandidata i isticali su u više navrata da vjerovatno neće učestvovati, ali to još uvijek nije zvanično potvrđena informacija.

"Ja sam to najavio još prošle godine, zato što, prosto, Vučić ne može da učestvuje. Bilo je jasno još onda da oni neće imati kandidata, prosto zato što nemaju kandidata i ne mogu da podrže nikoga. Kada bi Vučić lično podržao kandidata, pa da taj propadne, to bi ostavilo jako loš utisak, da su u opadanju i da više nemaju te birače", objasnio je Nestorović u razgovoru za pomenuti list.

I Branko Pavlović se kratko oglasio o svojoj kandidaturi za predsjednika Republike. Istakao je da mu je drago što dvojica kandidata dolaze iz grupe građana - on i Radomir Saičić sa "Studentske liste".

"Tako da, evo, zvanično: postoje dva predsjednička kandidata iz dvije grupe građana - jedan sam ja drugi je Radomir Saičić. Ja jedva čekam da podijelimo tu argumentaciju, gospodin Saičić i ja, kao i drugi kandidati koji se budu kvalifikovali", naveo je on za isti list.

Pored pomenute trojice, Bogoljub Karić, lider Pokreta "Snaga Srbije", je u razgovoru za "N1" potvrdio kandidaturu za predsjednika Srbije. Njegov pokret nije prešao cenzus na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima, ali Karić ne planira da odustane od predsjedničkih izbora.

"Tu odluku sam prihvatio, jer vjerujem da svojim višedecenijskim privrednim iskustvom, međunarodnim kontaktima i ekonomskim programom mogu da doprinesem razvoju Srbije. Moj cilj nije vlast radi vlasti, već ekonomski preporod Srbije, nacionalno pomirenje i bolji životni standard naših građana", rekao je on u razgovoru za "N1".

Vidi opis Ko su kandidati za predsjednika Srbije: 4 imena u igri za ulazak na Andrićev venac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 20 20 / 20

Ko su kandidati za predsjednika Srbije?

Zasad imamo četiri kandidata za predsjednika Srbije. To su:

Radomir Saičić - kandidat grupe građana "Studentska lista - Studenti ponovo pobjeđuju" Branimir Nestorović - lider pokreta "Mi - Snaga naroda" Branko Pavlović Bogoljub Karić - lider pokreta "Snaga Srbije"

Predsjedničke izbore raspisao je predsjednik Narodne skupštine i v.d. predsjednika Srbije Aleksandar Čupić u Domu Narodne skupštine u četvrtak 26. novembra. Izbori za predsjednika Republike održaće se u nedjelju 27. decembra, a kandidature se moraju predati do ponedjeljka 7. decembra.