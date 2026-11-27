Iako važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, ni njihova romansa nije bila pošteđena žestokih trzavica, a o sceni sa parkinga i dalje se priča.

Izvor: TV Pink / screenshot

Folk zvijezda Snežana Đurišić i ugledni ginekolog Vanja Milošević godinama unazad važe za par koji svoju privatnost čuva daleko od medijske pompe. Ipak, ni njihova dugogodišnja veza nije uvijek tekla bez trzavica, a dokaz za to je i burna situacija koja se odigrala na parkingu beogradskog aerodroma, kada je među partnerima došlo do žestoke rasprave pred objektivima okupljenih fotoreportera i televizijskih kamera.

Uprkos prisustvu medija, vidno iznervirana pjevačica tada nije željela da ćuti, pa je partneru pred svima sasula u lice sve što joj je ležalo na duši.

Vidi opis "Sve ti je**m, gubi se iz mog života": O snimku svađe Snežane Đurišić i Vanje na aerodromu brujala estrada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube / Zvezde Granda Br. slika: 9 9 / 9 AD

Razdvojili se u liftu, pa nastao haos

Nervoza je počela još u samoj aerodromskoj zgradi, kada je Vanja odlučio da korača ispred pjevačice, umjesto da idu jedno uz drugo. Snežana je zbog toga ostala iza sa prijateljem koji je bio u njihovom društvu. Situacija je dodatno eskalirala kada je Milošević sam ušao u lift, dok je Đurišićeva morala da sačeka naredni.

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Po izlasku iz drugog lifta, pjevačica je žurnim korakom krenula za partnerom koji je odmicao ka automobilu, uzalud mu ponavljajući da je sačeka. Kada je vidjela da on ne usporava, pjevačica je izgubila strpljenje, pokazivala rukom ka njemu i ponavljala: "Stvarno je strašno".

"Sa mnom neće moći, to nevaspitanje"

Čim se približila vozilu, Snežana je predala kofer prijatelju, a onda se direktno obratila partneru povišenim tonom:

"Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j***, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života! To nevaspitanje...”

U tom trenutku, prijatelj koji se nalazio u njihovom društvu pokušao je da smiri tenziju, skrećući joj pažnju na to da ih novinari i kamere posmatraju. Međutim, to je folk zvijezdu samo dodatno razljutilo:

"Šta nemoj pred njima, pa oni su vidjeli da ja izlazim iz drugog lifta. Vidjećeš da će sve da se vidi!". Nakon žučne rasprave na parkingu, oboje su ušli u automobil gde se rasprava nastavila tokom čitavog puta do porodičnog doma. Ipak, iako je situacija u tom momentu djelovala dramatično, bura se ubrzo stišala, a par je uspješno prevazišao nesuglasice i nastavio zajednički život.

Razlika u godinama im nikada nije bila prepreka

Podsjetimo, Snežana je u više navrata otvoreno govorila o svom partneru, ističući da se njihov odnos zasniva na ljubavi i razumijevanju, a ne na materijalnim stvarima ili godinama. Gostujući u emisiji „Magazin In“, pevačica se dotakla i razlike u godinama između njih dvoje:

"Kao što nije važno ko koliko ima para, tako nije važno ni ko koliko ima godina. Moj partner je pet godina od mene mlađi.”