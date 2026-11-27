Virtuoz na harmonici koji je obilježio zlatnu eru jugoslovenske muzike otvorio je dušu o siromaštvu, burnom ljubavnom životu i neverovatnom putu od resavskog sela do samog estradnog vrha.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mirko Kodić danas uživa status jednog od najcjenjenijih i najuticajnijih harmonikaša na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Ipak, malo ko zna da je iza njegovih bravura na tasterima, nezaboravnih hitova i saradnje sa najvećim zvezdama stajao izuzetno trnovit početak obilježen nemaštinom, upornošću i danima kada doslovno nije imao gdje da prespava.

Njegov talenat, uparen sa neumornim vježbanjem od deset do dvanaest sati dnevno, otvorio mu je vrata koja su za mnoge ostala zauvijek zatvorena.

Na plaži u kafanici prepoznao Cecu

Nakon što se 1979. godine zvanično probio na estradu sa izdanjem na kom je svih deset numera postalo hit, Kodićevo ime postalo je garancija uspjeha. Ipak, njegov najveći profesionalni podvig bio je trenutak kada je muzičkom svijetu predstavio djevojčicu iz Žitorađe, Svetlanu Cecu Veličković.

Susret se dogodio potpuno neplanirano tokom njegovog odmora na crnogorskom primorju.

Vidi opis "Spavao sam u pošti": Ovo je čovjek koji je otkrio Cecu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / Svetlana Ceca Ražnatović Arhiva Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ja imam kuću između Bara i Ulcinja, u to vrijeme sam bio uveliko na estradi, otišao sam na odmor na pet dana i jedno veče sam sišao na plažu, tu je bila jedna kafanica. Pjevao je jedan moj prijatelj koji je sada u Americi i pjevala je jedna djevojčica, lijepa, mršava. Počela da pjeva nešto od Šemse, meni se to svidjelo, ja popio dvije tri loze i pitam gazdu odakle je ova mala, on kaže iz Niša. Ja pitam sa kim je došla, on kaže sa mamom i tatom, ja reko dovedi mi tatu ovdje. Dolazi on i ja kažem da sam Mirko Kodić, a on mi kaže: 'Jao znam, meni se noge odsjekle kada ste ušli'. Ja mu kažem dobro, biće vam dobro, ja pitam kako se zove vaša ćerka, on kaže Svetlana, a mi je zovemo Ceca. Ja sam mu rekao da me pozove kada se završi sezona. Bio je septembar, ona je došla kod mene kući sa roditeljima, ja uzmem harmoniku, probamo par pjesama i ja je pitam da li je spremna da snimimo nešto. Bila je hrabra iako je imala samo 16 godina, ja je odvedem u PGP RTS, a direktor kaže: 'Šta je Kodiću, pa nije ovo dječije obdanište'. U to vrijeme sam ja radio ploče sa velikim imenima i kažem mu da ako ona ne uspije, odbiju od mog honorara da pokrijemo troškove njene ploče. Pokojni Doca Ivanković i ja rešimo da joj napravimo ploču sa osam numera, četiri moje numere, četiri njegove. Napravimo 'Cvetak zanovetak', 'Lepotan', i tako dalje. Snimimo ploču i prijavimo je za festival Ilidža u Sarajevu gdje je pobijedila od strane glasova publike, sutradan izdamo ploču i najpopularnija pevačica postane Svetlana Ceca Veličković. Nikada me nije razočarala, osvijetlila je moj obraz”..

Više od tri decenije uz kralja narodne muzike

Posebno poglavlje u njegovom životu predstavlja neraskidivo prijateljstvo i kumstvo sa Šabanom Šaulićem, sa kojim je proveo pune 32 godine na turnejama širom planete.

Vidi opis "Spavao sam u pošti": Ovo je čovjek koji je otkrio Cecu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT Saban Saulić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 10 / 10

Iako su dijelili scenu i hleb, poštovanje prema legendarnom pjevaču bilo je bezgranično.

"Šaban je bio strog prema meni, slušao sam ga, 10 do 12 godina smo mi proveli svaki dan zajedno, ja sam sve to vrijeme pričao sa njim na vi, tek posle 10 do 12 godina mi je dozvolio da mu se obraćam sa ti. Kada sam se oženio on mi je bio kum. Ja sam bio šef orkestra na turnejama i pločama, sve sam držao pod kontrolom. Po popularnosti je bio Tito, pa Šaban Šaulić”.

Kada je Šaban tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, Kodića je vijest zatekla na nastupu u Zagrebu. Uprkos neizmjernom šoku, na molbu udovice Goce Šaulić smogao je snage da na sahrani na čelu orkestra odsvira vanvremensku melodiju „Ne plači dušo ja ću ti doći“.

O aferi sa Zlatom Petrović

Mirko Kodić nikada nije krio da su ga žene obožavale i da je u mladosti važio za velikog zavodnika, a u estradnim krugovima prepričavala se i čuvena šala vezana za njega i Zdravka Čolića. Iz tri braka dobio je naslednike Vladimira, Aleksandra i Rebeku, a javnost je posebno intrigirala njegova nekadašnja veza sa koleginicom Zlatom Petrović.

O tom odnosu harmonikaš danas govori sa velikim poštovanjem, naglašavajući da je Zlata postala izuzetna prijateljica njegove sadašnje supruge Silvije.

"Imao sam ljubavnice dok sam bio u braku, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom, ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća, i stavila 500 eura na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka, neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. Ugasila se ljubav, to je trajalo osam devet mjeseci i to je to. Ljubav dok traje traje, ja sam živio i živim u braku dok volim”.