Nepoznati dron upao u vazdušni prostor Letonije, NATO hitno podigao ratne avione.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons/MONDO/Nemanja Stanojčić

Nepoznati dron je tokom noći četvrtka na petak na kratko ušao neovlašćeno u vazdušni prostor Letonije kod granice sa Ruskom Federacijom, piše "Euronews". NATO ratni avioni i dron-presretač su momentalno podignuti, a u istočnom dijelu Letonije izdato je i upozorenje na vazdušnu opasnost građanima u opštini Ludža.

Incident se dogodio u trenutku dok je Lenjingradska oblast u Rusiji odbijala napade ukrajinskih dronova. Guverner regiona Aleksandar Drozdenko je saopštio da je u tom napadu oboreno više od 40 dronova.