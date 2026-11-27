Dok premijer Andrej Plenković poručuje da Hrvatska neće podržati zatvaranje poglavlja 31 bez dogovora o kopnenoj granici, Milatović najavljuje da će Podgorica Zagrebu uskoro dostaviti prijedlog cjelovitog rješenja razgraničenja na kopnu i moru.

Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&people / Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u petak je odbacio tvrdnju crnogorskog kolege Jakova Milatovića da hrvatsko insistiranje na dogovoru o granici prije zatvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji „izgleda kao ucjena“, ocijenivši da je riječ o „komplikovanom“ pitanju o kojem će se morati razgovarati, piše "Jutarnji list".

Milatović je u srijedu iz Brisela nazvao „ucjenom“ hrvatsko insistiranje na rješavanju graničnog pitanja sa Crnom Gorom prije zatvaranja pregovora sa EU. Podgorica želi da se taj proces završi do kraja godine.

Dvojica predsjednika u petak učestvuju na sastanku Procesa Brdo-Brioni u Ohridu, a Milanović je rekao da su, kao i ranije, razgovarali i o toj temi.

„O ucjeni se ovdje sasvim sigurno ne radi, jer ovo o čemu se govori i što se želi sugerisati ne može imati elemente ucjene, eventualno iznude, ali ni iznude“, rekao je hrvatski predsjednik.

Naglasio je da je riječ o komplikovanom pitanju koje je „možda malo kasno stavljeno na dnevni red“, ali o kojem će se „morati ozbiljno razgovarati“.

U kontekstu sukoba Pantovčaka i Banskih dvora oko ustavom definisanog zajedničkog oblikovanja i sprovođenja vanjske politike, Milanović je rekao da ga o pitanju razgraničenja „niko nije konsultovao, pa zašto bi to i komentarisao dublje“.

Hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije poručio je da Crna Gora neće zatvoriti pregovore u poglavlju 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, dok se ne riješi pitanje razgraničenja na kopnu.

Upozorio je da će Hrvatska svako dovođenje u pitanje kopnene granice protumačiti kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema Hrvatskoj, pri čemu je, kako je naveo, eksplicitno mislio na Prevlaku.

Milatović je, s druge strane, u srijedu najavio da će Podgorica uskoro Zagrebu poslati prijedlog cjelovitog rješenja granice na kopnu i na moru, a ukoliko ga Hrvatska ne prihvati, preostaju međunarodni sud ili arbitraža.

Plenković je rekao da arbitraža ne dolazi u obzir i da se Hrvatska čvrsto drži načela Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice raspadom Jugoslavije postale državne granice.

Naglasio je da Hrvatska insistira da se to pitanje sada riješi, jer privremeni režim traje već više od 20 godina.