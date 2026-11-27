Turski selektor Ergin Ataman kao da se preporučuje u Italiji za mesto trenera.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Turska je prethodne večeri izgubila od Italije (86:72) što joj je prvi poraz u kvalifikacijama za Mundobasket, što na neki način komplikuje put Srbije do završnog turnira. Selektor Ergin Ataman posle susreta pak nije bio previše nezadovoljan, čak je i hvalio italijansku košarku, čestitajući na tome što će od naredne sezone imati još dva člana Evrolige. Tako bar on tvrdi.

Da li u pokušaju da se dodvori klubovima koji planiraju velike budžete i ulaze u Evroligu, ili iz razloga što ima informacije prije drugih, Ergin Ataman je "zatresao" evropsku košarku svojim komentarom.

Ko ulazi u Evroligu?

"Očigledno je bila odlična odluka da se utakmica igra u Rimu. Vidio sam entuzijazam publike, takođe sam vidio da je po prvi put predsjednik Italije Serđio Matarela došao na utakmicu", rekao je Ataman, pa apostrofirao da Rim i Napulj dobijaju klubove u eliti i to smatra da je zasluženo.

"Mislim da je ova naša utakmica dobar znak za italijansku košarku, posebno ako uzmemo u obzir da će dva tima iz ove zemlje, Roma i Napoli, igrati u Evroligi sledeće sezone".

Inače, Maksima Roma i Napoli jesu već dugo povezivani sa Evroligom, ali nikakve potvrde nije bilo da su i dobili pozivnice.

Šta je sa Zvezdom i Partizanom?

Izuzev dva mjesta rezervisana za timove koji se kvalifikuju kroz Evrokup (drugo po rangu takmičenje), preostalih deset mjesta biće biće raspoređeno između šest novih franšiza i četiri kluba koji dobijaju trogodišnje specijalne pozivnice.

Franšize će činiti Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK iz Soluna, dok klubovi akcionari automatski prelaze na ovaj sistem. Specijalne pozivnice dobiće Partizan, Crvena zvezda, Virtus Bolonja i Napoli koji će sačekati do 2030. godine na drugu šansu.

Ovaj predlog će uskoro biti stavljen na na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika.