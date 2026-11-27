Iz Ministarstva finansija saopšteno je da će dokumenti biti predstavljeni javnosti nakon sprovođenja neophodnih tehničkih usklađivanja.

Izvor: Gov.me/S.Matić

Vlada je danas, na predlog Ministarstva finansija, utvrdila Predlog zakona o budžetu za 2027. godinu, kao i Odluku o zaduživanju. Ipak, način na koji je odluka donesena izazvao je nedoumice u pogledu njene formalne validnosti.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da će dokumenti biti predstavljeni javnosti nakon sprovođenja neophodnih tehničkih usklađivanja.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi „Dan“, predlog budžeta nijesu podržali ministri iz Bošnjačke stranke i albanskih partija. Uprkos tome, premijer Milojko Spajić konstatovao je da je budžet usvojen.

Međutim, postavlja se pitanje da li je za usvajanje ovakvog akta bila obezbijeđena potrebna većina. Naime, za donošenje odluke neophodna je podrška većine od ukupnog broja članova Vlade, a ne samo većine prisutnih na sjednici. Kako navodi „Dan“, iz redova Demokrata sjednici su prisustvovali samo ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić i ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Dodatnu nejasnoću izazvao je postupak Ministarstva finansija, koje je najprije mejlom obavijestilo medije da je predlog budžeta usvojen, da bi nekoliko minuta kasnije zatražilo da se prethodno obavještenje zanemari zbog, kako su naveli, „tehničke greške“.

Ministri koji nijesu podržali predlog nijesu željeli da komentarišu situaciju, dok generalni sekretar Vlade Dragoljub Nikolić nije odgovorio na pitanja „Dana“ o tome da li je budžet formalno usvojen. Prema informacijama tog lista, dokument danas neće biti objavljen na sajtu Vlade zbog dodatnog tehničkog usaglašavanja.

Prema dostupnim projekcijama, budžet za 2027. godinu iznosiće oko 5,03 milijarde eura. Za tekući budžet planirano je 1,78 milijardi, za državne fondove 1,64 milijarde, dok je za kapitalni budžet predviđeno 304,4 miliona eura. Rezerve bi trebalo da iznose 61,21 milion, a transakcije 1,23 miliona eura.

Planirani budžetski deficit iznosi 539,7 miliona eura.

Zvanični detalji predloga budžeta trebalo bi da budu poznati naredne sedmice, kada se očekuje da dokument bude upućen Skupštini Crne Gore i objavljen na sajtu parlamenta.