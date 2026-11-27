Naslednica slavnog brenda svoj biznis pokrenula u Francuskoj, gdje su mirisi i proizvedeni, a poseban akcenat stavljen je na prirodne sastojke i luksuzan dizajn bočica

Izvor: instagram/byemmazeper

Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od najbogatijih srpskih biznismena Filipa Ceptera, prije nekoliko mjeseci pokrenula je sopstveni biznis.

Naslednica poslovne imperije ljetos je započela proizvodnju skupocjenih niche parfema, čija jedna bočica od 50 mililitara košta čak 180 eura.

Cepterova je svoj parfemski brend pokrenula u Francuskoj, gdje su i proizvedeni, a poseban akcenat stavljen je na prirodne sastojke i luksuzan dizajn bočica.

Vidi opis Ema među najskupljima na tržištu: Ćerka Filipa Ceptera pokrenula biznis, za najmanju bočicu traži 180 eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 8 / 8



Ona je zasad osmislila dva parfema, od kojih je čep jednog ukrašen prirodnim ružičastim kvarcom, a drugog tigrovim okom.

Zanimljivo je da svaka bočica ima autentičan prirodni kamen, pa ne postoje dvije potpuno iste. Parfemi su zamišljeni kao spoj mirisa, nakita i ličnog rituala. Emin brend se za kratko vrijeme pozicionirao u luksuznom niche segmentu, a ne kao klasična komercijalna parfimerija.

Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter

Ovi parfemi se prodaju isključivo onlajn na Eminom zvaničnom sajtu i to po cijeni od 180 eura za pakovanje od 50 ml, što trenutno spada među najskuplje na tržištu.

Objavila slike s rođendana

Ema se ovih dana pohvalila na svom Instagram nalogu i to fotografijama s proslave očevog rođendana. Ema i Filip su njegov divan dan obilježili u luksuznom ambijentu, a nizom fotki koje je objavila pokazala je koliko je bliska sa ocem.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/byemmazepter

(Kurir, MONDO)