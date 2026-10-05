Može da kupi pola Beograda, a doručkuje za 450 dinara: Svi gledaju u tanjir najbogatije srpske naslednice

Ema Cepter iznenadila je sve prilično skromnim obrokom

Izvor: instagram/byemmazeper

Ema, jedna od najbogatijih srpskih naslednica, inače ćerka biznismena Filipa Ceptera, često dijeli na mrežama detalje svoje svakodnevice, a iako su njeni pratioci navikli da je viđaju na skupim destinacijama i u luksuznim restoranima, Ema je jedna od rijetkih koja se ne libi da "zasuče rukave" te da sebi skuva kada treba.

Nedavno je oduševila sve kada je pokazala kako izgleda njen doručak. Iako na računu ima milione, a njen otac je jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji koji praktično može da kupi pola Beograda, Ema nema problem da sprema kod kuće.

Izvor: instagram/byemmazeper

Na njenom tanjiru našli su se tofu sir, kinoa, brokoli, čeri paradajz, kuvana šargarepa i bebi spanać, a čitav obrok obiluje povrćem i namirnicama koje se često nalaze na jelovnicima onih koji vode računa o ishrani.

Priprema ovakve porcije u kućnim uslovima košta između 350 i 450 dinara, što je posebno privuklo pažnju imajući u vidu da Ema, zahvaljujući porodičnom bogatstvu, sebi može da priušti praktično bilo koji specijalitet.

Inače, Ema je i ranije dijelila svoje obroke na mrežama, a često piše i o drugoj, "običnoj" strani svog života.

Tako je mnogo puta dijelila trenutke kada je sjedjela u parku, posjećivala pijace i ulične bazare.

Izvor: Instagram/kingzepter/Printscreen

Takođe je otvoreno govorila o problemima koje joj bogatstvo nije riješilo, te je jedna od najglasnijih po pitanju mentalnog zdravlja.

Inače, Ema je završila psihologiju, a danas ima i svoj brend parfema, a na mrežama često dijeli i fotografije sa ocem koji joj je najveća podrška.