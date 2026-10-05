logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Može da kupi pola Beograda, a doručkuje za 450 dinara: Svi gledaju u tanjir najbogatije srpske naslednice

Može da kupi pola Beograda, a doručkuje za 450 dinara: Svi gledaju u tanjir najbogatije srpske naslednice

Autor Jelena Sitarica
0

Ema Cepter iznenadila je sve prilično skromnim obrokom

Može da kupi pola Beograda, a doručkuje za 450 dinara: Svi gledaju u tanjir najbogatije srpske nasle Izvor: instagram/byemmazeper

Ema, jedna od najbogatijih srpskih naslednica, inače ćerka biznismena Filipa Ceptera, često dijeli na mrežama detalje svoje svakodnevice, a iako su njeni pratioci navikli da je viđaju na skupim destinacijama i u luksuznim restoranima, Ema je jedna od rijetkih koja se ne libi da "zasuče rukave" te da sebi skuva kada treba. 

Nedavno je oduševila sve kada je pokazala kako izgleda njen doručak. Iako na računu ima milione, a njen otac je jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji koji praktično može da kupi pola Beograda, Ema nema problem da sprema kod kuće.

Izvor: instagram/byemmazeper

Na njenom tanjiru našli su se tofu sir, kinoa, brokoli, čeri paradajz, kuvana šargarepa i bebi spanać, a čitav obrok obiluje povrćem i namirnicama koje se često nalaze na jelovnicima onih koji vode računa o ishrani.

Priprema ovakve porcije u kućnim uslovima košta između 350 i 450 dinara, što je posebno privuklo pažnju imajući u vidu da Ema, zahvaljujući porodičnom bogatstvu, sebi može da priušti praktično bilo koji specijalitet.

Inače, Ema je i ranije dijelila svoje obroke na mrežama, a često piše i o drugoj, "običnoj" strani svog života. 

Tako je mnogo puta dijelila trenutke kada je sjedjela u parku, posjećivala pijace i ulične bazare.

Izvor: Instagram/kingzepter/Printscreen

Takođe je otvoreno govorila o problemima koje joj bogatstvo nije riješilo, te je jedna od najglasnijih po pitanju mentalnog zdravlja. 

Inače, Ema je završila psihologiju, a danas ima i svoj brend parfema, a na mrežama često dijeli i fotografije sa ocem koji joj je najveća podrška.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ema Cepter

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ