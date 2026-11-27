Nikola Jokić neće dobiti u Denveru preko potrebno pojačanje na poziciji šutera, Kevin Porter ide u Orlando.

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Nikola Jokić neće dobiti dugo čekano pojačanje. Denveru je prijeko potreban šuter, neko ko je pouzdan u šutu za tri. Meta je bio Kevin Porter junior, ali je on na kraju odlučio da ode u Orlando. To je potvrdio pouzdani novinar Šams Čaranija.

"Porter se sastao sa čelnicima Denvera i Orlanda tokom nedjelje. Oba tima traže dubinu u šutu za tri i Kevin će potpisati dvogodišnji ugovor sa Medžikom", poručio je Čaranija.

Porter je prošle sezone u Milvokiju imao prosjek od 17.4 poena, 7.4 asistencije i 5.2 skokova po meču. Uz odličan procenat u šutu za tri poena (40.8 odsto). Jasno je da se čelnici Denvera potajno nadaju da bi mogli da iznenade, da pokušaju dok su Nikola Jokić i Džamal Marej tu da napadnu titulu. Ali, izgleda da ne vide ili se prave da ne vide, sve probleme koji postoje u igri ekipe. Ako ne nađu pojačanja i ne riješe to, problemi će postajati samo veći i veći.

Denver mora da nađe rješenje

Denver je trenutno na 18. mjestu po procentu šuta za tri poena i prosto i jednostavno - neophodni su im šuteri. Nagetsi nisu uspjeli da dogovore ni dolazak slobodnog igrača na tržištu što znači da će vjerovatno morati da nađu neko rješenje preko trejdova. Nema toliko slobodnih šutera.

Nije tajna da Denver već nekoliko godina pokušava da se riješi Zika Nadžija kome je tadašnji menadžer Kalvin But dao četvorogodišnji ugovor od 32 miliona dolara, a on ima prosjek od 2.7 poena po meču. Za sada se nisu javili klubovi koji su spremni da uzmu njegov ugovor koji bi bio štetan za bilo koji tim...