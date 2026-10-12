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"Nisam birala ovaj život": Nikad viđeni snimci Cepterovih, ovako je Ema izgledala kad su je usvojili srpski bogataši

"Nisam birala ovaj život": Nikad viđeni snimci Cepterovih, ovako je Ema izgledala kad su je usvojili srpski bogataši

Autor Dragana Tomašević
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Ema Cepter je objavila emotivni snimak iz detinjstva i podsećanje na trenutke provedene s ocem i majkom koji su je usvojili kada je bila beba.

"Nisam birala ovaj život": Nikad viđeni snimci Cepterovih, ovako je Ema izgledala kad su je usvojili Izvor: instagram/byemmazeper

Ema Cepter, jedna od najbogatijih naslednica na ovim prostorima, zanimljiva je javnosti od kako je počela da se oglašava na društvenim mrežama. Sve je interesovalo kako izgleda i čime se bavi ćerka bogatog srpskog para, a na Instagramu su bili u prilici i da vide kadrove iz ekskluzivnih hotela i sa skupih destinacija, kao i njen stan u Londonu, ondnosno vila u Srbiji i Monte Karlu.

Ipak, javnost je ubrzo upoznala Emu i kroz otvorene razgovore sa pratiocima, vidi da je diplomirala na prestižnom univerzitetu u Londonu i da doručkuje za 450 dinara, ali i da sama radi na stvaranju svog brenda i linije parfema.

Neretko je pričala o prevazilaženju anksioznosti i problema koje svakodnevnica nosi svima nama, ali i otvoreno otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

Filip i Madlena Cepter su Emu usvojili 2000. godine, dok je bila beba, a sada je emotivnim snimcima iz detinjstva, pokazala nežne trenutke s roditeljima, naglasivši da ona "nije izabrala takav život", već da je život obojen ljubavlju i, na kraju, bogatstvom, izabrao nju.

Pogledajte nikad viđene kadrove iz doma Cepterovih.

"Lepo je kad možete da ispravite nepravdu"

Njena majka Madlena je jednom prilikom otkrila detalje njenog usvajanja:

"U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo".

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Ema Cepter

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