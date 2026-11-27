Jedna od značajnijih novina odnosi se na dozvole za stalni boravak, koje bi se izdavale na pet godina, uz mogućnost automatskog produženja na osnovu podnijetog zahtjeva.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore podnijela je 33 amandmana na Predlog zakona o strancima, kojima se domaći propisi dodatno usklađuju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Izmjene se odnose na uslove boravka i zapošljavanja stranaca, prava osoba sa stalnim boravkom, postupke udaljenja iz države, kao i strože sankcije za poslodavce koji krše zakonske obaveze. Amandmani su usvojeni na elektronskoj sjednici Vlade, prenosi CdM.

Jedna od značajnijih novina odnosi se na dozvole za stalni boravak, koje bi se izdavale na pet godina, uz mogućnost automatskog produženja na osnovu podnijetog zahtjeva.

„Dozvola za stalni boravak izdaje se sa rokom važenja od pet godina, uz obavezu automatskog produženja na osnovu podnesenog zahtjeva“, navodi se u predloženom amandmanu na član 164.

Preciziraju se i uslovi pod kojima državljani trećih država mogu izgubiti pravo na stalni boravak. To se, između ostalog, odnosi na pravosnažnu osudu na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od šest mjeseci, ugrožavanje javnog reda i bezbjednosti, davanje lažnih podataka, ali i duže odsustvo iz Crne Gore i Evropske unije.

„Stalni boravak mogao bi prestati i ukoliko državljanin treće države neprekidno boravi van teritorije Evropske unije 12 mjeseci, odnosno ukoliko ostane van Crne Gore šest godina ili duže“, navodi se u predlogu izmjena.

Amandmanima se predviđa i jednak tretman stranaca sa stalnim boravkom u važnim oblastima, uključujući zapošljavanje, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, penzijsko osiguranje i pristup tržištu roba i usluga.

Izmjene obuhvataju i postupak povratka i udaljenja stranaca iz Crne Gore. Predviđeno je da zadržavanje u prihvatilištu može trajati najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja za dodatnih 12 mjeseci u zakonom propisanim okolnostima.

„Ukupno trajanje zadržavanja i smještaja u prihvatilištu za strance, uključujući produženje iz stava 1 ovog člana, ne može biti duže od osamnaest mjeseci“, precizira se u predloženom tekstu.

Istovremeno, predviđeno je da osoba mora biti puštena na slobodu kada prestanu razlozi za zadržavanje ili više ne postoji opravdana mogućnost sprovođenja udaljenja. Osobama koje se nalaze u prihvatilištu garantuje se i pravo na hitnu pravnu pomoć advokata, odnosno besplatnu pravnu pomoć ukoliko nemaju sredstava, prenosi CdM.

Posebno su definisane i kazne za poslodavce koji nezakonito zapošljavaju strance ili ne poštuju propisane obaveze.

Za pravna lica predviđene su novčane kazne od 500 do 10.000 eura, dok bi za dostavljanje neistinitih podataka ili falsifikovane dokumentacije radi omogućavanja nezakonitog ulaska, boravka ili rada stranaca kazna mogla iznositi od 1.000 do 20.000 eura.

Prilikom određivanja kazni za nezakonito zapošljavanje u obzir će se uzimati broj angažovanih radnika, trajanje i ponavljanje prekršaja, ostvarena imovinska korist, kao i eventualno iskorišćavanje radnika.

„Svako pojedinačno zapošljavanje državljanina treće države koji nezakonito boravi u Crnoj Gori smatra se posebnom povredom“, navodi se u amandmanu.

Strože obaveze predviđene su i za poslodavce koji angažuju sezonske radnike. Oni će morati da prijave ukoliko radnik ne počne sa radom u roku od 15 dana od datuma utvrđenog dozvolom ili mu radni odnos prestane prije njenog isteka.

Poslodavci će biti dužni i da radnicima unaprijed uruče dokumentaciju o uslovima smještaja, dok naknada za stanovanje neće smjeti biti nesrazmjerna njihovoj neto zaradi i kvalitetu smještaja, niti se može automatski odbijati od zarade.

Za kršenje ovih obaveza pravnim licima prijete kazne od 1.000 do 10.000 eura, a u određenim slučajevima i zabrana obavljanja djelatnosti do šest mjeseci.

Novčane kazne od 200 do 1.200 eura predviđene su i za državljane trećih država koji nezakonito borave u Crnoj Gori ili ne napuste državu u roku određenom rješenjem o povratku, prenosi CdM.

Amandmanima se uvode i kazne za prevoznike koji na granicu dovedu osobe koje ne ispunjavaju zakonske uslove za ulazak u Crnu Goru. Za ove prekršaje predviđene su kazne od 3.000 do 5.000 eura, uz mogućnost zabrane obavljanja djelatnosti do šest mjeseci.

U obrazloženju Vlade navodi se da je cilj predloženih izmjena usklađivanje Zakona o strancima sa pravnom tekovinom Evropske unije i prilagođavanje domaćeg zakonodavstva pravilima koja će se primjenjivati nakon pristupanja Crne Gore EU.

Jedna od promjena je i zamjena termina „stranac“ izrazom „državljanin treće države“ u nizu zakonskih odredbi.