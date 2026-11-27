Nadir Hifi, najbolji strelac Evrolige, demantovao je spekulacije o prelasku u Olimpijakos, fokusirajući se na sezonu u Parizu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Olimpijakos "vreba" na tržištu i povezuje se sa nekim od najboljih bekova, međutim za sada je dobio tri "ne". Prvo su krenuli na Džareda Batlera iz Crvene zvezde, pa na Karlika Džounsa iz Partizana, dok izgleda da ni od pokušaja "napada" na Nadira Hifija iz Pariza neće biti ništa.

Najbolji košarkaš Pariza i trenutno prvi strijelac Evrolige oglasio se na društvenim mrežama i demantovao da postoji bilo kakav dogovor sa Olimpijakosom, dodajući da će sigurno završiti sezonu u klubu u kome ju je i počeo.

Šta je poručio Nadir Hifi?

"Želim da razjasnim sve što se u poslednje vrijeme govori", napisao je Hifi na društvenim mrežama, pa dodao: "Potpuno sam fokusiran na sezonu u dresu Pariza i nemam namjeru da napustim klub i saigrače u bilo kom trenutku tokom ove sezone. Imamo misiju i planiramo da stignemo što dalje, kako u Evroligi, tako i u francuskom prvenstvu".

Oglasio se i njegov agent Olivije Maze, koji je takođe odbacio spekulacije koje su se pojavile: "Uprkos brojnim glasinama koje trenutno kruže, želimo još jednom da istaknemo koliko je Nadir Hifi posvećen projektu Pariza i jasno stavimo do znanja da apsolutno ne postoji mogućnost da napusti klub usred sezone. Nadir je u potpunosti fokusiran na aktuelnu sezonu i maksimalno posvećen očuvanju pozitivnog momentuma ekipe, kako u Evroligi, tako i u francuskom prvenstvu".

Kako igra Hifi?

Izvor: MN Press

Talentovani bek Pariza trenutno je najbolji strijelac Evrolige sa prosekom od 20,4 poena, 4,2 asistencije i 2,5 skokova po utakmici, a upravo na krilima njegovih dobrih partija - francuski klub je vezao sedam uzastopnih pobjeda u Evroligi i sada ima opet pozitivan skor 8-6.

Inače, Hifi ima ugovor do 2028. godine, što znači da bi Olimpijakos morao i da plati obeštećenje za njega, što znamo koliko retko se dešava u evropskoj košarci.

Podsjetimo, Hifi je 2024. godine osvojio Evrokup s Parizom, a godinu dana kasnije bio je "Zvezda u usponu" Evrolige.