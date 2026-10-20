Goga Sekulić spakovala kofere i sa sinom napustila Srbiju: Preselila se u Švajcarsku, a evo šta je razlog

Goga Sekulić se preselila u Cirih sa sinom, tražeći bolje uslove za njegov odrastanje i novu životnu priliku.

Izvor: Petar Aleksić

Goga Sekulić donijela je važnu životnu odluku. Pjevačica se nedavno iz Beograda preselila u Cirih, gdje je započela novo životno poglavlje. Muzička zvijezda, koja godinama uspješno gradi karijeru i nastupa širom Evrope i regiona, odlučila je da promijeni sredinu, a kako se navodi, glavni razlog za ovaj potez jeste njen sin i želja da mu obezbijedi što bolje uslove za odrastanje.

Ona je pronašla stan u centru jednog od najpoznatijih i najuređenijih evropskih gradova, koji će joj ubuduće biti nova baza. Iako je promjena adrese velika životna odluka, pjevačica ne planira da zapostavi karijeru. Naprotiv, iz Švajcarske će organizovati putovanja na nastupe širom Evrope, pa će joj nova lokacija omogućiti da lakše uskladi poslovne obaveze s privatnim životom.

Za Gogu, koja je tokom godina navikla na česta putovanja, aerodrome i nastupe u različitim gradovima, ovakva promjena predstavlja novi izazov. Ipak, čini se da je ovoga puta na prvo mjesto stavila porodicu i potrebe svog sina, zbog čega je odlučila da život organizuje na drugačiji način.

Posebnu pažnju privlači činjenica da Goga u ovom važnom životnom poduhvatu nije bila sama. U organizaciji selidbe pomogao joj je bivši suprug Uroš Domanović, koji je specijalno doputovao iz Španije u Švajcarsku kako bi joj bio podrška tokom preseljenja. Njegov dolazak pokazuje da, uprkos tome što više nisu u braku, bivši supružnici mogu da sarađuju kad su u pitanju važne porodične obaveze.

Beograd, grad u kojem je godinama živjela, tako je za Gogu postao adresa kojoj će se vraćati često zbog posla i drugih obaveza, dok će joj svakodnevni život ubuduće biti vezan za Švajcarsku. Bez sumnje, pjevačica će se lijepo prilagoditi novoj sredini jer je u Cirihu već živjela, i to u dva navrata.