Goga Sekulić i Zorana Mićanović nakon pomirenja zajedno u avionu: Progovorile otvoreno o svađi, pa šokirale

Pjevačice su zajedno putovale, a tom prilikom otkrile su u kakvim su sada odnosima.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Antonio Ahel/ATAImages

Goga Sekulić i Zorana Mićanović ponovo su u dobrim odnosima, a njihov susret na aerodromu u Beogradu pokazao je da su nesuglasice koje su ranije imale, sada iza njih.

Pjevačice su zajedno putovale, a tom prilikom otkrile su da postoji mogućnost da uskoro snime i duet.

Duet nakon svađe

Zorana je naglasila da njihov raniji sukob nije bio unaprijed osmišljen niti dio promocije, već da su se zaista našle u konfliktu. Ipak, nakon svega uspjele su da poprave odnos.

- Dogovaramo se za duet. Svađa naša nije bila marketing. Bila je stvarna. Sedjele smo zajedno u avionu. Ne smije više niko da je dira. Umorne smo, radile smo - rekla je Zorana.

"Goga je uvijek bila dobra riba"

Zajedničko putovanje bilo je prilika da mlađa pjevačica bolje upozna Gogu, o kojoj sada govori u superlativima. Kako kaže, tek sada je imala priliku da vidi kakva je njena koleginica privatno.

- Goga je super, uvijek je bila dobra riba i ostala. Ja je ne znam toliko dobro, ovaj let nas je upoznao bolje. Ona je žena lavica, upoznale smo se - rekla je Zorana.

Zorana o nastupima nakon povrede

Iako još osjeća posljedice povrede noge koju je zadobila prije dva mjeseca, Zorana ne odustaje od nastupa. Otkrila je da joj štikle tokom nastupa otežavaju situaciju, pa ih nakon pojavljivanja na sceni skida.

- Još nisam oporavila nogu, boli me još uvijek. Prije dva mjeseca sam imala povredu. Ja se pojavim samo u štiklama, posle se izujem i bosa pjevam - ispričala je ona.

(Telegraf / MONDO)