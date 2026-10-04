Goga Sekulić dala je svoj sud o učešću Milana Popova u rijalitiju i "Pinkovim zvezdama".

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Goga Sekulić i Zorana Mićanović pojavile su se zajedno na aerodromu u Beogradu, gdje su pred kamerama domaćih medija otkrile da su zakopale ratne sjekire. Pjevačice su se nakon skandala ponovo zbližile, a sada ističu da je njihov raniji sukob bio potpuno stvaran i da nikakvog marketinga nije bilo.

„Dogovaramo se za duet. Svađa naša nije bila marketing. Bila je stvarna. Sjedjele smo zajedno u avionu. Ne smije više niko da je dira. Umorne smo, radile smo“, rekla je Zorana.

Mlađa pjevačica nije štedjela komplimente na račun koleginice, ističući da ju je tokom zajedničkog putovanja upoznala mnogo bolje.

„Goga je super, uvijek je bila dobra riba i ostala. Ja je ne znam toliko dobro, ovaj let nas je upoznao bolje. Ona je žena lavica, upoznale smo se“, rekla je Mićanovićeva.

Pjevačica je otkrila i da se još nije u potpunosti oporavila od povrede noge koju je zadobila prije dva mjeseca.

"Još nisam oporavila nogu, boli me još uvijek. Prije dva mjeseca sam imala povredu. Ja se pojavim samo u štiklama, posle se izujem i bosa pjevam", ispričala je ona.

Zorana o Stojinom sinu

Goga Sekulić se osvrnula i na Milana Popova, za kog je čula da se takmiči u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Vidi opis "Kad im se da sve na gotovo postanu propaliteti": Goga Sekulić o Stojinom sinu, otkrila šta misli o rijalitiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

„Čula sam da se takmiči u 'Pinkovim zvijezdama'. Najbolje je kad se djeca bore sama, to je meni top. Mi smo tu da poguramo. Kad im se da sve na gotovo, to obično poslije budu neki propaliteti“, rekla je pjevačica.

Ona je dodala da su rijaliti programi mnogim ljudima bili odskočna daska, ali da vjeruje da je najvažnije da se mladi sami izbore za svoj uspjeh.

„Mnoge je rijaliti progurao“, zaključila je Goga Sekulić.

(Blic/MONDO)