Ljuba Aličić dotakao se svojih korena, te odlučio da stavi tačku na spekulacije o poreklu.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Poreklo Ljube Aličića u više navrata je bilo tema javnosti i medija, a pevač je, prilikom gostovanja u emisiji "AmiG Show" odlučio da jednom za svagda stavi tačku na bilo kakve priče da zapravo krije da je Rom.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

On je demantovao celu priču, a potom je otkrio i kako je krenula čitava zabuna.

"Ja nisam Rom, ja sam Srbin"

Kako je Aličić istakao, on je celog života pričao samo srpski.

"Kako mogu da budem Rom? Ja znam samo srpski jezik da pričam, ja sam Srbin, ja nisam Rom", poručio je Ljuba Aličić.

Aličić je tim povodom govorio o pogrešnoj interpretaciji svoje pesme, koja je, kako tvrdi, takođe dovela do zabune.

"Ma kakva romska krv, nemam nimalo... Ja sam otpevao pesmu 'Ciganin je, al' najlepši', a oni pevaju: 'Ciganin sam, al' najlepši'".

Ljuba Aličić Ciganin sam al' najlepši Izvor: YouTube

"Ne znam zašto se insistira na tome"

Njegov sin Dejan koji je gostovao sa njim u Amidžiju nadovezao se na ovu temu naglasivši da poreklo ne bi trebalo da bude u prvom planu:

"Ne znam zašto neko insistira na tome, nebitno je odakle si, šta si, bitno je da li si dobar čovek", istakao je Dejan Aličić.

(Kurir.rs/MONDO)