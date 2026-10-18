Edita Aradinović krstila ćerku: Blistala u bijelom odijelu, a poruka koleginice topi srca (Foto)

Edita Aradinović krstila je ćerku Zoi, blistajući u bijelom odijelu, a emotivna poruka koleginice Tamare dirnula je sve prisutne.

Izvor: editaaradinovic/instagram

Pjevačica Edita Aradinović krstila je tromjesečnu ćerkicu Zoi i tim povodom organizovala prvo slavlje za svoju naslednicu, na kom je okupila najuži krug porodice i prijatelja. Nekoliko dana nakon ove intimne proslave, pjevačica je na Instagramu objavila prve fotografije i pokazala kako je sve izgledalo.

Ponosna mama blistala je u elegantnom bijelom odijelu, dok je u naručju držala djevojčicu koja je mirno spavala.

Pogledajte kako su izgledale:

Uz dirljive kadrove sa ceremonije, Edita je svojoj naslednici posvetila kratku, ali emotivnu poruku: "Vole te mama i tata najviše na svijetu i više od toga."

Pored ponosne bake Florije i ostalih članova porodice, slavlju je prisustvovala i Editina bliska prijateljica i koleginica Tamara Milutinović.

Posebnu pažnju privukla je emotivna poruka koju su Tamara i njena ćerkica Emili uputile maloj Zoi: "Drugarice, neka te Gospod čuva u svom zagrljaju, a putevi da ti uvijek budu posuti zvjezdanom prašinom."