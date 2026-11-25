Evo kako se poslanica Lidija Vukićević stilizovala za današnje zasijedanje Narodne Skupštine.

Izvor: MONDO / STEFAN STOJANOVIĆ

Glumica i narodna poslanica Lidija Vukićević (64) privukla je pažnju svojim odjevnim izdanjem na današnjem zasijedanju Narodne skupštine, a u centru pažnje našao se luksuzni modni detalj čija cijena parira prosječnoj zaradi u Srbiji.

Za ovu priliku odabrala je svedenu i poslovnu kombinaciju u svijetlim tonovima. Vukićevićeva je ponijela svjetlo-sivo odijelo modernog kroja, koje čine sako i pantalone širokih nogavica, dok je ispod sakoa obukla jednostavnu bijelu majicu. Stajling je upotpunila klasičnim bež salonkama koje su se diskretno uklopile uz ostatak garderobe.

Ekipa MONDA uslikala je glumicu, pogledajte:

Vidi opis Torba u visini prosječne plate, a na licu Guči: Lidija Vukićević u Skupštinu došla sa komadom od skoro 600 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Torba poznatog brenda koja košta gotovo 600 eura

Ipak, najveću pažnju privukla je njena torba, krem model sa prepoznatljivim crnim detaljima američkog dizajnera Marka Džejkobsa (Marc Jacobs). Cijena ovog modela iznosi 548 eura, što je iznos veoma blizak prosječnoj plati u Srbiji.

Uz ovaj modni dodatak, glumica je nosila i velike crne naočare za sunce modne kuće Guči (Gucci), koje koštaju u prosjeku oko 200 dolara, aksesoar sa kojim je u javnosti viđena i prije nekoliko dana.

Prisjetimo se:

Vidi opis Torba u visini prosječne plate, a na licu Guči: Lidija Vukićević u Skupštinu došla sa komadom od skoro 600 € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Mihajlo Sfera Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Mihajlo Sfera Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Mihajlo Sfera Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 7 7 / 7

A pogledajte i Lidijino izdanje u crvenim Valentino salonkama u Skupštini, uz unikatnu torbu domaće dizajnerke i upečatljive modne detalje: