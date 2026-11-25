Novim trijumfom Stupovi su učvrstili lidersku poziciju na tabeli, a ujedno ostali jedina ekipa koja još nije osjetila gorčinu poraza.

Izvor: minifudbal.me

Ekipa Stupova nastavlja sa sjajnim rezultatima, a u sedmom kolu upisala je najubjedljiviju pobjedu do sada. Savladali su Mladost Capital Car rezultatom 6:0, uz zapažene partije Nikole Živkovića i Andrije Damjanovića.

Novim trijumfom Stupovi su učvrstili lidersku poziciju na tabeli, a ujedno ostali jedina ekipa koja još nije osjetila gorčinu poraza.

Ipak, u centru pažnje sedmog kola našao se Aleksandar Mijović iz Hrama, koji je postigao sva četiri gola u ubjedljivoj pobjedi svoje ekipe nad Zetom (4:0).

Rezultati i strijelci: Lovćenska vila – Novoles 5:2 (Vujović dva, Drašković dva, Pejaković –Ćetković, Novović), Fid Elektro – Pljevlja 04 DC Light Systems 0:3 (Dervišević dva, Pejaković), Del Medio – Taka 3:3 (Demirović dva, Šćepanović –Tomić, Pavićević, Milić), Termorad – Karabuško 024 5:2 (Živković, M. Mujović dva, M. D Mujović, Radević –Kočan, Fetić), G-14 – Stari aerodrom 1:3 (Milanović –Mujović dva, Vuksanović), Mladost Capital Car – Stupovi 0:6 (Bulatović, Živković, Bjelobrković, Damjanović dva, Đukić), Dadi gradnja - Graničar Cosmetics 4:1 (Mugoša dva, Popović, Ljuljđurović –Stešević), Mister No SBBET – Mirakul Rovers 1:4 (Kalezić – Ademović, Čelebić, Nenezić, Obradović), Bastion – RTCG 0:4 (G. Burzanović, M. Burzanović dva, Vlahović), Hram – Zeta 4:0 (Mijović četiri).