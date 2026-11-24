Sara Reljić svojevremeno se osvrnula na Vujadinov skandal, te povukla paralelu sa sopstvenim primjerom.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Nakon što je otkriveno da je transrodna starleta A.K. puštena iz zatvora u kom je boravila godinu dana, te da je sada u kućnom pritvoru sa nanogicom, javnost se još jednom podsjetila detalja navodne afere.

Savić je na sudu istakao da ga je A.K. ucenjivala, te da mu je tražila 50.000 eura, a dok se čeka rasplet svjedočenja i nastavak sudskog procesa, starleta se u velikom stilu vratila na društvene mreže, te objavila provokativne fotografije.

Inače, svojevremeno je pjevačica Sara Reljić komentarisala čitav slučaj osvrnuvši se i na sopstveni primjer.

"Kad god čujem za tako nešto, evo sad Mirka i Vujadin, bude mi jako žao. Prevara je prevara, al' baš toliko... Kreneš da se preispituješ, da li te je taj neko uopšte volio... ", započela je pjevačica.

"Kada me je prevario sa muškarcem, bilo mi je 10 puta gore"

Kako je istakla, posebno saosjeća sa Mirkom jer je i sama doživjela slično.

"Meni je posle toga, posle skoro godinu dana, došao jedan čovjek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smijeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, vidjela sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim", prisjetila se Reljićeva.

Izvor: Instagram printscreen/sara_reljic.1

Ona je potom objasnila koliki je to šok bio za nju:

"Nisam našla neki snimak njih dvojice, ne, ne... Ne kopam po telefonu partnera. Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se posle saznalo. Liječila sam svoje rane dugo", rekla je tada.

Govoreći o Vujadinovom skandalu, Sara je bez ustručavanja napomenula da estrada dobro poznaje prilike i da krug upućenih nije iznenađen ovakvim epilogom.

"Što se tiče ovog skandala sad, dosta toga svi mi znamo, pa te ne šokira to toliko... Da l' me uopšte to šokiralo? (smijeh)", poručila je pjevačica tada.

(Blic.rs/MONDO)