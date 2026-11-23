Iz Ministarstva ističu da je poseban akcenat stavljen na puno usklađivanje nacionalnog pravnog i institucionalnog okvira sa strogim propisima Evropske unije i međunarodnim standardima (ICAR).

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U okviru zajedničkih napora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), uspješno je finalizovana i usvojena “Odgajivačka strategija u govedarstvu Crne Gore“ sa Akcionim planom za period 2027–2028. godine.

Kako je saopšteno iz tog resora, izrada ovog strateškog dokumenta predstavlja prekretnicu i ključni korak u prevazilaženju višegodišnjeg zastoja u odgajivačko-selekcijskom radu, sa primarnim ciljem da se osigura održivost, konkurentnost i stabilan razvoj domaćeg govedarstva, piše CdM.

“Strategija donosi detaljnu analizu trenutnog stanja u sektoru baziranu na relevantnim podacima, definiše jasne odgajivačke ciljeve za vodeće mliječne i tovne rase, te postavlja temelje za institucionalno jačanje kroz osnivanje stručnih službi i pružanje snažnije podrške formiranju odgajivačkih organizacija”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da je poseban akcenat stavljen na puno usklađivanje nacionalnog pravnog i institucionalnog okvira sa strogim propisima Evropske unije i međunarodnim standardima (ICAR).

“Realizacijom mjera definisanih Akcionim planom stvoriće se uslovi za unaprjeđenje genetskog potencijala grla, povećanje produktivnosti proizvođača i jačanje lanca vrijednosti u stočarskoj proizvodnji, čime Ministarstvo nastavlja da pruža snažnu i sistemsku podršku razvoju crnogorskog sela i poljoprivrednih proizvođača”, zaključili su iz Ministarstva.